Una pelea entre aficionados del Celta y el Niza se salda con dos detenidos por desacato a la autoridad

El partido de UEFA Europa League entre el Celta y el Niza comenzó en la madrugada de este miércoles cuando aficionados de ambos equipos se enfrentaron en una reyerta por las calles de Vigo. La Policía Municipal de la ciudad olívica fue avisada de una serie de disturbios en la zona de Casco Vello entre gallegos y franceses, ideológicamente en las antípodas.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos aficionados locales por desacato a la autoridad cuando ésta intervino en la pelea. Asimismo, el enfrentamiento no fue a más y se saldó sin heridos de ninguno de los dos bandos.

Dicha pelea se encuentra enmarcada en el partido que ambos equipos disputarán esta noche, el cual ha sido declarado de alto riesgo por la Policía Nacional ante la presencia de 300 aficionados franceses, entre los que se espera participación de los ultras de extrema derecha de Populaire Sud, el grupo más grande de la grada niçois.

Un partido vital para ambos equipos

Tras el altercado, Celta y Niza medirán sus fuerzas (esta vez futbolísticamente hablando) esta noche en la tercera jornada de la fase liga, donde a ninguno de los dos conjuntos le sobran los puntos: el equipo de Claudio Giráldez es 13º con 3 puntos, mientras que los franceses no han puntuado aún y se sitúan de 31ª.

El cuadro local llega sediento de victorias. Este curso aún no ha ganado en liga y mantiene una peculiar estadística: 7 empates 1-1. Pese a ello, las sensaciones no son del todo negativas y al equipo le bastará con un punch de confianza para retomar la senda de la victoria de la temporada pasada. Partido bisagra en Balaídos.