Los 2 futbolistas que no seguirán en el Celta de Vigo

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, ha hablado en una entrevista de Joseph Aidoo, de Franco Cervi y de Mihailo Ristic. Si bien confirmó que el club vigués no renovará a los dos primeros, dejó en el aire la continuidad del tercero, algo que dependerá de sus lesiones.

Cuestionado en el diario AS por Joseph Aidoo y Franco Cervi, y sobre por qué continuaron en verano, Marco Garcés dijo: “Ambos manifestaron su deseo de quedarse. No tuvimos ofertas demasiado claras, pero la oferta tiene que ir madurándose. Entonces, si el jugador para la oferta de inmediato, pues esa oferta no crece. Sí hubo acercamientos, no hubo ofertas concretas porque ellos mismos las pararon. Es que Vigo es un buen sitio para quedarse: el marisco, la playa, el año de Europa, la gente muy metida con nosotros... Hay pocas razones para irse”.

La continuidad de Mihailo Ristic en el Celta de Vigo dependerá de las lesiones

A su vez, sobre la continuidad de Mihailo Ristic en el Celta de Vigo, señaló: “Esperaremos a ver cómo evoluciona el año, su capacidad de mantenerse sano y entonces, se tomará una determinación. Cada vez que entra se ve que es un gran jugador, que cumple con todos los requisitos que nosotros buscamos en esa posición. Todo tendrá que ver con su capacidad de mantenerse sano”.

Por último, sobre el presunto interés del Celta de Vigo en Brais Méndez, Marco Garcés reconoció: “Fue más un sueño. Estoy enterado de que hubo conversaciones, habló con mucha gente dentro del club, pero conmigo directamente, no. Fue una fantasía porque es un tema meramente salarial. ¿Por qué lo iba a dejar salir la Real? Sería una operación cara, cara. ¿Para el futuro? En estos momentos estamos viendo cómo evoluciona el equipo para ver las necesidades. Me parece un jugador que nos vendría bien”.