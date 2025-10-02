Sin sentido: El penalti interminable en el Roma - Lille de la Europa League

En el fútbol, aunque pueda parecer que ya se ha visto todo, siempre hay margen para la sorpresa. Y lo que se ha vivido esta tarde en el Roma - Lille de la Europa League es uno de esos momentos que se quedan para la historia. Desde luego, será difícil repetirlo.

Corría el minuto 36 de la segunda parte, cuando el árbitro señalaba penalti a favor de la Roma, que perdía 0-1. Lo tiró Dobvyk y detuvo Özer, tocando el rechace en un defensor que envió a córner. Sin embargo, cuando el cuadro italiano se disponía a sacar de esquina, el VAR revisaba y anulaba la jugada por invasión de área. El árbitro hizo caso a la videoasistencia y mandó repetir.

Segunda oportunidad, por tanto, para los transalpinos. Y volvió a tirar Dobvyk... y volvió a detener Özer, que mandó otra vez a córner. Cuando se iba a poner de nuevo el balón en juego, otra vez el VAR mandó llamar al árbitro. En este caso, el portero se había adelantado de la línea, por lo que el penalti se tendría que tirar por tercera vez consecutiva.

Cambió la Roma de lanzador, se puso Soulé, que cambió de lado en el lanzamiento... y de nuevo Özer sacó el balón. Esta vez, ya sí, fue la definitiva. Tres penaltis y tres paradas para elevar al guardameta turco a los altares como héroe del equipo francés.