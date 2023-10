Las peores noticias para Neymar, que tiene roto el cruzado anterior y el menisco y estará ocho o nueve meses de baja

Uruguay derrotó a Brasil (2-0) en un partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 que tiene muchos apellidos. Por un lado, la "canarinha" pone fin a una racha récord de 37 partidos sin perder en las eliminatorias. Por otro, los "charrúa" vencen a la pentacampeona 22 años, tres meses y 16 días después de la última vez. Y, sobre todo, es el encuentro en el que Neymar sufrió una gravísima lesión: las pruebas a las que se sometió horas después de hacerse daño corroboraron que tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además del menisco. Lo confirmó el propio futbolista, de 31 años, que ahora, después de operarse, tiene por delante un mínimo de siete, ocho o nueve meses de recuperación. Su objetivo sería intentar llegar a la Copa América, que arranca el 20 de junio, pero lo tiene difícil, o llegaría sin rodaje y sin confianza, uno de los aspectos más importantes en este tipo de lesiones.

La clasificación para el Mundial de 2026 no ha hecho más que empezar, pero el cupo de países ha aumentado y Brasil no va a tener ningún problema en lograr billete. Hay diez equipos y seis lo consiguen de forma directa, mientras que el séptimo todavía tendría la opción de disputar una repesca. Eso no debe preocuparle, pero sí lo que sucedió con Neymar durante el partido ante Uruguay. El futbolista más emblemático de los "amarillos" intentó un cambio de ritmo ante De la Cruz y acabó por los suelos, quejándose de una rodilla izquierda que se le había ido. Abandonó el Estado Centenario en camilla y llorando. Le hicieron unas primeras pruebas en las que hablaban de un esguince, pero condicionado a los siguientes análisis. No pintaba nada bien y después se confirmaron los peores presagios. Neymar ya ha estado esta temporada un mes parado por problemas musculares. Sólo ha podido disputar cinco partidos en su aventura en Arabia, después de firmar por el Al-Hilal. Ya no podrá jugar más porque le ha tocado lidiar con uno de los peores males con los que se puede encontrar un futbolista, ya que no se pueden adelantar los plazos en exceso. Es lo que es.

Contra Uruguay, los tantos de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz dieron el triunfo al equipo de Bielsa, en el que fueron titulares el defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde. También salieron de inicio, en Brasil, Rodrygo y Vinicius, que fue muy autocrítico con su actuación: "Estuve muy mal en el partido, y también en el anterior [1-1 ante Venezuela]. Tengo mucho que evolucionar para poder jugar lo mejor que puedo, como hago en el Real Madrid. Estoy con ganas de mejorar lo más rápido posible para poder ayudar al equipo". En el minuto 84 fue sustituido por Matheus Cunha.