"Piqué es clasista, racista y solo le ha faltado estar con Ada Colau"

El enfrentamiento entre el paparazzi Jordi Martín y Gerard Piqué y su novia, Clara Chía no cesa. Semanas después de que la pareja consiguiera que la justicia decretara una orden de alejamiento, el paparazzi se ha despachado a gusto contra el capitán blaugrana en una entrevista en "The Red Phone". Tanto Martín como Piqué son viejos conocidos, por lo que ambos tienen en su poder información comprometida del otro.

El foto periodista ha cargado con dureza contra el blaugrana del que asegura conocer todos sus secretos para que la gente -según dice- conozca cómo es el verdadero Piqué.

"Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona", asegura el fotógrafo.

Pero Martín no se quedó ahí y añadió "En una ocasión dijo, en tono despectivo: es que hay mujeres sudamericanas... Piqué es racista, clasista, xenófobo... Ha tenido comentarios muy feos con Shakira en este sentido». “Pero yo me pregunto, ¿tus hijos no llevan raíces latinoamericanas, Gerard Piqué?”, agregó.

De hecho Piqué ya se colocó en el centro de la diana con un desafortunado comentario. Piqué aseguró que como Shakira era latinoamericana, él había recibido muchos insultos de sus fans en las redes sociales. Ese comentario, fue calificado inmediatamente de racista y provocó la reacción de Shakira, que en sus redes sociales se declaró "Orgullosa de ser latinoamericana".

El fotoperiodista también reveló que el hermano de Shakira le preguntó en alguna ocasión por las aventuras de su excuñado. “Toninome llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, contó.

No es la primer vez que se critican ciertos comportamientos de Piqué. La hija de Paco Jémez también denunció hace semanas en redes sociales la presunta prepotencia del ex capitán blaugrana y como le había hecho sentir vergüenza. "Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira no puedes entrar así en el parking’.

Piqué le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo. No sé qué, no sé cuánto’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer", dijo Nadia.