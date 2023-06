La romántica escena de Piqué y Clara Chía tras enfrentarse al paparazzo Jordi Martín

Gerard Piqué y Clara Chía han llegado al Juzgado de Instrucción número 6 sobre las 11:25 de esta mañana, después de darse a conocer que han interpuesto una demanda contra el fotógrafo Jordi Martín, al que acusan de “acoso”. La pareja exige una orden de alejamiento de 3.000 metros, una medida que, de aceptarse por el juez, podría cambiar el futuro de la prensa del corazón en España.

El exfutbolista y la joven han accedido y salido de los tribunales cogidos de la mano, protagonizando una escena de lo más romántica que confirma lo unidos que están, en las buenas y en las no tan buenas.

Al parecer, según cuenta “El Mundo”, fue el pasado 10 de mayo cuando Chía y Piqué se presentaron en una comisaría para denunciar que, pocos días antes, Jordi Martín accedió a una zona privada en un establecimiento para hacerles fotografías. Algo que el paparazzo niega, asegurando que tan sólo trabaja en la vía pública.

Lo cierto es que la relación del deportista catalán y el fotógrafo siempre ha sido de lo más tensa. El segundo acusa al primero de impedirle desarrollar su trabajo con naturalidad, y asegura que el origen de esta mutua animadversión es Shakira.

“Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro. (...) Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático”, cuenta el paparazzo a “La Vanguardia”.

Es más, Martín cuestiona en el mismo medio que Piqué le acuse de acosarle, cuando, supuestamente, “él me ha llamado para mofarse de mí y lanzarme todo tipo de insultos. Pues bien, voy a pedir un registro de llamadas a la compañía para demostrarlo”. Se avecina tormenta.