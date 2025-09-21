Piqué la lía en el túnel de vestuarios del Andorra - Mirandés

El Andorra - Mirandés disputado en el Estadio de la FAF acabó con empate a uno... y con el protagonismo de Gerard Piqué en el túnel de vestuarios. El colegiado del partido denuncia en el acta que el máximo accionista del Andorra y Jaume Nogues, director deportivo del club, increparon de forma agresiva a uno de sus asistentes y a él mismo.

El colegiado aragonés de 33 años Alonso de Ena Wolf redactó: "Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente n°1 D. Jaume Nogues Llorens, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: "Sois unos sinvergüenzas, esto es una vergüenza". Esta situación, conlleva a que D. Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales".

El incidente no se quedó ahí porque también increparon al juez de línea. "Asimismo, D. Carles Manso Rubio se dirigió al mismo asistente n°1 en los siguientes términos: "Hijo de puta, hijo de puta"", se señala en el acta.

El árbitro apunta que Piqué y Nogues se dirigieron a él directamente: "En ese momento, D. Jaume Nogues Llorens y D. Gerard Piqué Bernabéu se acercaron a mi persona, formulando objeciones arbitrales en tono amenazante. En concreto, D. Jaume Nogues Llorens manifestó: "menuda vergüenza. No tenéis vergüenza", a viva voz, debiendo ser nuevamente apartado por la Policía".

Después de seis partidos disputados, el Andorra ocupa la cuarta plaza en LaLiga Hypermotion y el conjunto burgalés es décimo cuarto.