Le preguntan a Flick por las inscripciones del Barcelona y lo que dice dará que hablar: "No estoy contento"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, habló este viernes en la previa del debut liguero contra el Mallorca, repasando el estado del equipo, la situación de algunos jugadores y las sensaciones generales antes de iniciar la temporada.

Habló de Ter Stegen: “Lo más importante es que hablemos conjuntamente y que pueda volver a jugar con el grandísimo nivel que tiene. Tiene que recuperarse y volver, eso es lo más importante. Que pueda ayudar al equipo, estamos de su lado”. El titular, cuando sea inscrito, va a ser Joan Garcia: “Para mí, es una decisión consensuada. Se trata del futuro del club. Joan es un fantástico portero, también Tek, tiene experiencia. Estoy contento con nuestros dos porteros”.

La importancia de Lamine Yamal

Dedicó unas palabras a Lamine Yamal, resaltando su trabajo y su importancia para el grupo:

“Al final, lo más importante es que ganemos como equipo. Es una parte importante del equipo. Estoy muy contento con lo que veo, está entrenando bien, no solo con balón, también en la presión. Está muy bien, cómo entrena y tiene mucho margen para mejorar. Será una grandísima temporada. Los goles no son lo más importantes, lo más importante es que ganemos”.

Sobre la situación de las inscripciones, el técnico mostró su incomodidad, porque otra vez vuelve a ver problemas con las inscripciones.

“Para mí, es una situación que no me hace estar demasiado contento. Confío en el club, tenemos que esperar a mañana. La temporada pasada ya fue así. Nos centramos en lo que está en nuestras manos”.

El adiós de Íñigo Martínez

Explicó el adiós de Íñigo Martínez: "Cuando volvimos de Corea del Sur, estaba al final del vuelo y me sorprendió mucho cuando me lo dijo. No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas, fuerza... Era muy importante para el resto de jugadores. Siguió nuestra filosofía y fue uno de los líderes del equipo. He valorado mucho haberle entrenado, ha sido excepcional como jugador y como personal. Entiendo su decisión y le deseo lo mejor de lo mejor para el futuro".

Empieza su segunda temporada: "Veremos qué pasa en la segunda temporada. Lo que puedo decir es que estamos trabajando muchísimo. La calidad en los entrenamientos es la que estábamos buscando, queremos seguir al mismo nivel. Tres títulos no es el final, es el principio. Queremos mejorar. Se trata de mantener la mentalidad ganandora y estamos por el buen camino".

Y no opinó del partido de Miami: "No sé qué decir, no he pensado en ello todavía. No sabemos ni si pasará, no le dedico tiempo. Solo me centro en el próximo partido".