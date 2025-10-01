Acceso

Villarreal - Juventus, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League

El Submarino Amarillo busca revertir su reciente derrota europea y hacerse fuerte en casa ante la competitiva Vecchia Signora, que llega invicta a esta cita

Tajon Buchanan of Villarreal CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain.
Villarreal - Juventus, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions LeagueAFP7 vía Europa PressEuropa Press
  • Sebastián Parra
Última hora del Villarreal CF - Juventus, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online

Villarreal CF: últimas sensaciones tras Liga y Champions

El Villarreal llega confiado tras sumar tres victorias consecutivas en LaLiga contra Osasuna, Sevilla y Athletic Club, reforzando su buen momento futbolístico pese a las bajas. En el campeonato local, el equipo de Marcelino García Toral ha mostrado solidez defensiva y efectividad justa para cerrar partidos ajustados, lo que aporta confianza para afrontar este choque decisivo.

VILLARREAL ATHLETIC CLUB
VILLARREAL ATHLETIC CLUBAndreu EstebanAgencia EFE

En Champions, el Submarino Amarillo viene de una dura derrota en la primera jornada (0-1) contra el Tottenham en Londres, donde un error defensivo les costó caro. Sin embargo, la vuelta a la máxima competición europea tras cuatro años aumenta la motivación y la expectativa por lograr una buena presentación un el debut frente a su gente.

El recibimiento de los groguets

Los banquillos

Villarreal CF

Júnior R., Diego Conde, A. Alti, I. Akhomach, T. Partey, A. Moleiro, Oluwaseyi y S. Cardona.

Juventus

Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario

La Juve ya está en La Cerámica

Ya tenemos la alineación del Villarreal

Ellos son los once elegidos por Marcelino:

  • Arnau Tenas (25)
  • Mouriño (15)
  • Rafa Marín (4)
  • Veiga (12)
  • Pedraza (24)
  • Parejo (10)
  • Gueye (18)
  • Comesaña (14)
  • Buchanan (17)
  • Mikautadze (9)
  • Pépé (19)

Ya tenemos la alineación de la Juventus

Ellos son los once elegidos por Igor Tudor:

  • Perin (1)
  • Kalulu (15)
  • Gatti (4)
  • Kelly (6)
  • Cabal (32)
  • McKennie (22)
  • Locatelli (5)
  • Cambiaso (27)
  • Yildiz (10)
  • Koopmeiners (8)
  • Jonathan David (30)

Historial de enfrentamientos: Villarreal - Juventus

El Villarreal y la Juventus se han enfrentado en dos ocasiones oficiales a lo largo de la historia, con un balance favorable para el Submarino Amarillo. Ocurrió en la temporada 2021/22 de la UEFA Champions League, en los octavos de final. En la ida, en La Cerámica, el encuentro terminó en empate 1-1, mientras que en la vuelta, en Turín, el conjunto español sorprendió con una victoria contundente 0-3, destacando la gran actuación colectiva liderada por Gerard Moreno.

Listos los vestuarios

Los convocados de Tudor

Declaraciones de Igor Tudor

🎙️ "Sabemos que Villarreal es un equipo fuerte, obviamente respetamos su calidad y seremos conscientes de que será un partido muy bonito de ver. Nosotros también queremos imponer nuestro juego y demostrar que podemos ser un rival difícil para cualquiera en esta Champions League".

🎙️ "Esperamos un partido intenso, con buen fútbol y mucha lucha en el mediocampo, donde se decidirán muchas cosas. Sabemos que estamos en un proceso de reconstrucción, pero confiamos en la capacidad del grupo para superar cualquier dificultad y competir a alto nivel".

Rueda de prensa de la Juventus de Turín
Rueda de prensa de la Juventus de TurínAndreu EstebanAgencia EFE

Juventus: Último entrenamiento previo al juego de hoy

Todo listo en La Cerámica

Villarreal en modo Champions

Lo más destacado de Marcelino García

Rueda de prensa del Submarino Amarillo

Villarreal CF: Últimos preparativos antes del partido de hoy

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Villarreal CF y la Juventus, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. 👋🏻

