Villarreal - Juventus, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League

El Villarreal llega confiado tras sumar tres victorias consecutivas en LaLiga contra Osasuna, Sevilla y Athletic Club, reforzando su buen momento futbolístico pese a las bajas. En el campeonato local, el equipo de Marcelino García Toral ha mostrado solidez defensiva y efectividad justa para cerrar partidos ajustados, lo que aporta confianza para afrontar este choque decisivo.

VILLARREAL ATHLETIC CLUB Andreu Esteban Agencia EFE

En Champions, el Submarino Amarillo viene de una dura derrota en la primera jornada (0-1) contra el Tottenham en Londres, donde un error defensivo les costó caro. Sin embargo, la vuelta a la máxima competición europea tras cuatro años aumenta la motivación y la expectativa por lograr una buena presentación un el debut frente a su gente.