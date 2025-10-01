Directo
Villarreal - Juventus, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League
El Submarino Amarillo busca revertir su reciente derrota europea y hacerse fuerte en casa ante la competitiva Vecchia Signora, que llega invicta a esta cita
Última hora del Villarreal CF - Juventus, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online
Villarreal CF: últimas sensaciones tras Liga y Champions
El Villarreal llega confiado tras sumar tres victorias consecutivas en LaLiga contra Osasuna, Sevilla y Athletic Club, reforzando su buen momento futbolístico pese a las bajas. En el campeonato local, el equipo de Marcelino García Toral ha mostrado solidez defensiva y efectividad justa para cerrar partidos ajustados, lo que aporta confianza para afrontar este choque decisivo.
En Champions, el Submarino Amarillo viene de una dura derrota en la primera jornada (0-1) contra el Tottenham en Londres, donde un error defensivo les costó caro. Sin embargo, la vuelta a la máxima competición europea tras cuatro años aumenta la motivación y la expectativa por lograr una buena presentación un el debut frente a su gente.
El recibimiento de los groguets
Los banquillos
Villarreal CF
Júnior R., Diego Conde, A. Alti, I. Akhomach, T. Partey, A. Moleiro, Oluwaseyi y S. Cardona.
Juventus
Di Gregorio, Pinsoglio, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario
La Juve ya está en La Cerámica
Ya tenemos la alineación del Villarreal
Ellos son los once elegidos por Marcelino:
- Arnau Tenas (25)
- Mouriño (15)
- Rafa Marín (4)
- Veiga (12)
- Pedraza (24)
- Parejo (10)
- Gueye (18)
- Comesaña (14)
- Buchanan (17)
- Mikautadze (9)
- Pépé (19)
Ya tenemos la alineación de la Juventus
Ellos son los once elegidos por Igor Tudor:
- Perin (1)
- Kalulu (15)
- Gatti (4)
- Kelly (6)
- Cabal (32)
- McKennie (22)
- Locatelli (5)
- Cambiaso (27)
- Yildiz (10)
- Koopmeiners (8)
- Jonathan David (30)
Historial de enfrentamientos: Villarreal - Juventus
El Villarreal y la Juventus se han enfrentado en dos ocasiones oficiales a lo largo de la historia, con un balance favorable para el Submarino Amarillo. Ocurrió en la temporada 2021/22 de la UEFA Champions League, en los octavos de final. En la ida, en La Cerámica, el encuentro terminó en empate 1-1, mientras que en la vuelta, en Turín, el conjunto español sorprendió con una victoria contundente 0-3, destacando la gran actuación colectiva liderada por Gerard Moreno.
Listos los vestuarios
Los convocados de Tudor
Declaraciones de Igor Tudor
🎙️ "Sabemos que Villarreal es un equipo fuerte, obviamente respetamos su calidad y seremos conscientes de que será un partido muy bonito de ver. Nosotros también queremos imponer nuestro juego y demostrar que podemos ser un rival difícil para cualquiera en esta Champions League".
🎙️ "Esperamos un partido intenso, con buen fútbol y mucha lucha en el mediocampo, donde se decidirán muchas cosas. Sabemos que estamos en un proceso de reconstrucción, pero confiamos en la capacidad del grupo para superar cualquier dificultad y competir a alto nivel".
Juventus: Último entrenamiento previo al juego de hoy
Todo listo en La Cerámica
Villarreal en modo Champions
Lo más destacado de Marcelino García
Rueda de prensa del Submarino Amarillo
Villarreal CF: Últimos preparativos antes del partido de hoy
