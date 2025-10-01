Directo
Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League
Los leones buscan romper una racha de cinco partidos sin ganar en su visita al Signal Iduna Park, uno de los escenarios más difíciles de Europa
Última hora del Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online
La llegada del Athletic
Así se asomaban los jugadores del equipo vasco al césped del Signal Iduna Park. En breve volverán a salir, pero ya para hacer los ejercicios de calentamiento.
Así empieza el Borussia
Los Once de Valverde
Ya tiene el Athletic su equipo para afrontar este encuentro. Estos son los 11 del 'Txingurri' Valverde en Dortmund.
El juvenil golea en la Youth League
Un 0-4 espectacular le ha endosado el equipo juvenil del Athletic al Borussia en la Youth League. Esperemos que el primer equipo pueda celebrar también una victoria. En poco más de una hora empezaremos a salir de dudas.
Romper la mala racha
No llega en buen momento el Athletic, desde luego. Desde la lesión de Nico Williams, el equipo apenas suma un punto de los últimos 12 en Liga, y su primer encuentro de Champions también acabó con derrota. Son cinco partido sin ganar. Urge romper la racha
¡Bienvenidos a la Champions League!
¡Buenas tardeeeeeeeeees! Sean bienvenidos a la Champions League, donde hoy se disputa el segundo tramo de la jornada 2 de la Fase Liga. que enfrentará al Borussia de Dortmund con el Athletic de Bilbao. ¡Hoy hay rugidos en el Signal Iduna Park!
✕
Accede a tu cuenta para comentar