Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League

Los leones buscan romper una racha de cinco partidos sin ganar en su visita al Signal Iduna Park, uno de los escenarios más difíciles de Europa

Inaki Williams of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain.AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions LeagueAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Madrid Creada:
Última actualización:

Última hora del Borussia Dortmund - Athletic Club, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online

Actualizado a las

La llegada del Athletic

Así se asomaban los jugadores del equipo vasco al césped del Signal Iduna Park. En breve volverán a salir, pero ya para hacer los ejercicios de calentamiento.

Así empieza el Borussia

Los Once de Valverde

Ya tiene el Athletic su equipo para afrontar este encuentro. Estos son los 11 del 'Txingurri' Valverde en Dortmund.

El juvenil golea en la Youth League

Un 0-4 espectacular le ha endosado el equipo juvenil del Athletic al Borussia en la Youth League. Esperemos que el primer equipo pueda celebrar también una victoria. En poco más de una hora empezaremos a salir de dudas.

Romper la mala racha

No llega en buen momento el Athletic, desde luego. Desde la lesión de Nico Williams, el equipo apenas suma un punto de los últimos 12 en Liga, y su primer encuentro de Champions también acabó con derrota. Son cinco partido sin ganar. Urge romper la racha

¡Bienvenidos a la Champions League!

¡Buenas tardeeeeeeeeees! Sean bienvenidos a la Champions League, donde hoy se disputa el segundo tramo de la jornada 2 de la Fase Liga. que enfrentará al Borussia de Dortmund con el Athletic de Bilbao. ¡Hoy hay rugidos en el Signal Iduna Park!

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas