Primera polémica de la temporada, en el Mallorca - Barcelona: Raillo en el suelo por un pelotazo en la cabeza y gol de Ferran Torres... Que sube al marcador

La primera gran polémica de la temporada 2025-26 llegó en la primera jornada, en el partido que enfrentó al Mallorca con el Barcelona.

El equipo azulgrana se adelantó pronto, con el tanto de Raphinha tras la asistencia de Lamine Yamal, dos de los protagonistas de la temporada pasada. El segundo lo logró Ferran Torres, que jugó de delantero titular por la baja de Lewandowski, y ahí llegó el lío.

En el arranque de la acción, Lamine Yamal busca el gol con un disparo desde lejos. Raillo mete la cabeza, despeja el balón y cae desplomado. Se queda tumbado en el suelo mientras el juego continúa. Pasan ocho segundos, Munuera Montero, el colegiado, lo ve todo y durante un momento da la sensación de que va a pitar, pero no considera que tenga que parar el partido para aplicar el protocolo por los traumatismos. Con el añadido del calor que hacía, lo lógico parecía hacerlo, aunque si el central local exageró o no sólo lo sabe él. La mayoría de los jugadores del Mallorca se quedan parados, un error grave, Ferran lanza a portería y marca el segundo. Apenas lo celebra, pero los compañeros sí van a darle la mano. Hay un momento de desconcierto, pero el árbitro confirma que es gol. Se montó una buena, con las protestas de los futbolistas del Mallorca.

Munuera Montero fue a explicar a Jagoba Arrassate, el técnico de los isleños, su punto de vista. No había marcha atrás. El 0-2 subió al marcador. En el descanso, Raillo, Araujo y el árbitro comentaban la acción camino de los vestuarios.