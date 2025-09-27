“El primero en escribirme fue Messi”: Dembélé saca a la luz los secretos del Balón de Oro

Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, compartió en una entrevista con France Football los momentos más significativos de su carrera. Entre los detalles más íntimos, reveló que “el primero en escribirme fue Messi”, seguido por saludos de Xavi, Luis Suárez y otros excompañeros del Barcelona.

Desde el Paris Saint-Germain, también recibió mensajes de felicitación, destacando figuras como Achraf Hakimi, Luis Enrique y Luis Campos, aunque ninguno participó en la videollamada grupal que organizaron sus antiguos colegas.

Para Dembélé, el galardón representa un sueño de infancia, pero no una obsesión. “De pequeño soñaba con ganarlo. Pero después, con el tiempo, no pensaba”, confesó, describiendo el premio como un encuentro predestinado más que una meta constante.

Su etapa en el Barça estuvo marcada por la resiliencia. “En Barcelona tuve muchas lesiones, cuanto más pasaban las temporadas, más me lesionaba”, reconoció, aunque nunca dudó de su potencial. Esa convicción lo llevó a reinventarse como jugador, encontrando en Luis Enrique un técnico que le ofrece libertad táctica: “Luis Enrique me da mucha libertad. La necesito”.

Dembélé también se mostró desafiante ante las críticas, afirmando que “las críticas me importaban un carajo”. Su hambre de triunfo quedó clara con una frase que define su mentalidad: “Si no ganas, si no tienes hambre, con Luis Enrique, vas al banquillo”.