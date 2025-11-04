La aterradora lista de profecías de Baba Vanga para 2026: guerra, desastres y contacto extraterrestre

Baba Vanga vuelve a ocupar espacio en los titulares, aunque lleva casi tres décadas fallecida. La famosa vidente búlgara, conocida por sus supuestas predicciones sobre desastres y cambios globales, se ha convertido en un fenómeno recurrente en internet cada vez que se menciona un nuevo año. Para 2026, se le atribuyen visiones que incluyen desastres naturales, tensiones bélicas, avances peligrosos de la inteligencia artificial y un posible contacto extraterrestre. Sin embargo, detrás del ruido mediático y la viralidad, la mayoría de estas afirmaciones carecen de pruebas verificables.

La figura enigmática de Baba Vanga

Baba Vanga cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova nació en 1911 en Strumica, entonces parte del Imperio Otomano. Perdió la vista durante su adolescencia a causa de un accidente y, según relatan sus seguidores, comenzó a desarrollar habilidades proféticas. En vida se ganó fama como sanadora y consejera espiritual, y su reputación traspasó las fronteras de Bulgaria.

Aunque nunca dejó textos escritos con sus propias manos, sus visiones fueron recogidas por personas cercanas, lo que ha generado que muchas de sus supuestas predicciones se mezclen con relatos posteriores. Entre los acontecimientos que se le atribuyen figuran el atentado del 11-S, el desastre de Chernóbil o el hundimiento del Kursk, aunque no existen pruebas documentales que demuestren que hiciera esas afirmaciones de manera literal.

Baba Vanga es conocida como la "Nostradamus de los Balcanes" por sus predicciones y profecías sobre el futuro de la Tierra Dreamstime

Lo que se le atribuye para 2026

Entre las predicciones más repetidas figura una oleada de catástrofes naturales de gran magnitud. Se habla de terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos que afectarían una porción considerable de la superficie terrestre. Según los resúmenes que circulan, entre un 7 % y un 8 % del planeta se vería impactado por estos eventos, con graves consecuencias ecológicas y humanitarias.

Aunque no hay registros directos que confirmen que Vanga pronunciara esas cifras, esta interpretación ha cobrado fuerza entre sus seguidores debido al incremento real de fenómenos meteorológicos extremos observados en los últimos años.

El estallido de una guerra mundial

Otra de las profecías atribuidas a la vidente habla del inicio de un conflicto bélico global en 2026. Sus defensores aseguran que advirtió sobre un enfrentamiento entre grandes potencias que podría marcar el comienzo de una Tercera Guerra Mundial.

En un contexto internacional marcado por tensiones crecientes desde Oriente Medio hasta Europa del Este, muchos ven en esta predicción un reflejo de los temores actuales. No obstante, los historiadores que han estudiado su legado subrayan que no existen fuentes verificables que relacionen directamente a Baba Vanga con estas declaraciones.

La inteligencia artificial, un peligro inminente

En plena era digital, otra de las visiones atribuidas a la mística búlgara adquiere un tono casi profético: el riesgo de que la inteligencia artificial supere el control humano. Según las interpretaciones, Baba Vanga habría vaticinado que 2026 marcará un punto de inflexión en el que las máquinas comenzarán a tomar decisiones por sí mismas, alterando el equilibrio entre tecnología y humanidad.

Aunque se trata de una lectura moderna aplicada a un contexto que ella jamás conoció, la preocupación por los efectos de la IA es real y compartida por expertos como Elon Musk o Geoffrey Hinton, que advierten de un desarrollo acelerado sin suficiente regulación ética.

Un posible contacto extraterrestre

La predicción más sorprendente es, sin duda, la que apunta a un contacto con vida alienígena. Se dice que Baba Vanga previó que en noviembre de 2026 una enorme nave espacial entrará en la atmósfera terrestre, marcando el primer encuentro oficial entre la humanidad y otra civilización.

La coincidencia temporal con el acercamiento del objeto interestelar 3I/ATLAS ha alimentado teorías en redes sociales, aunque los astrónomos consideran este fenómeno completamente natural. Aun así, la conexión entre ambos hechos ha revitalizado la fascinación por la profecía.

Entre mito y realidad

Pese al impacto mediático de estas predicciones, los investigadores que han revisado la biografía de Baba Vanga coinciden en un punto, no hay evidencia documentada de que ella realizara tales anuncios con precisión. La mayoría de las profecías circulan de forma oral o a través de interpretaciones posteriores, muchas veces ampliadas por la cultura popular y los medios digitales.

El atractivo de su figura radica en que combina elementos de fe, misterio y coincidencias históricas. Cada año, sus supuestos augurios vuelven a la conversación pública, reflejando más los miedos contemporáneos cambio climático, guerras, avances tecnológicos que una capacidad real de prever el futuro.

Una leyenda que no se apaga

Baba Vanga murió en 1996, pero su nombre sigue generando teorías. Ya sea como símbolo de la espiritualidad balcánica o como producto del folclore moderno, su legado continúa alimentando la imaginación colectiva.