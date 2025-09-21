¿Qué jugadores españoles están nominados al Balón de Oro 2025?

Este lunes vuelve a haber una gala de Balón de Oro. Un año después de que un español levantara por primera vez desde hace seis décadas el galardón al mejor futbolista del planeta, el fútbol español vuelve a escribir una página más en su historia. Rodri Hernández, cerebro del Manchester City, se convirtió en el primer jugador español desde Luis Suárez (1960) en levantar el Balón de Oro.

El triunfo del madrileño no solo premió una temporada excelsa tras haber conquistado Premier League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes con el Manchester City y Eurocopa con la Selección Española; sino que también devolvió a España a lo más alto del mapa futbolístico internacional, reafirmando el valor de una generación de centrocampistas españoles como Iniesta, Xavi, Silva o Busquets que no tuvieron la oportunidad de ganar un Balón de Oro pese a haber sido algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Un año después, la pregunta es inevitable: ¿puede repetirse la hazaña? La edición 2025 del galardón que entrega France Football ha vuelto a incluir nombres españoles en la lista de nominados, lo que mantiene viva la ilusión de que el trono dorado siga teñido de rojo.

¿Qué españoles están nominados al Balón de Oro 2025?

La revista francesa confirmó tres presencias españolas en la lista de 30 candidatos. Son perfiles diferentes, pero con un denominador común: han firmado una temporada 2024-25 sobresaliente.

Pedri (FC Barcelona): El centrocampista canario ha vivido un curso de reivindicación. Tras superar problemas físicos en temporadas anteriores, volvió a ser el motor creativo de un Barça que se llevó Liga y Copa del Rey, pero que se quedó a las puertas de la final de la Champions. Su valor en el equipo de Flick es trascendental llegando a ser considerado por muchos durante este curso como el mejor centrocampista del mundo. Durante este 2025 también ha pasado a ser uno de los motores y pilares de la Selección Española. Su visión de juego y capacidad para marcar los ritmos en el centro del campo lo han devuelto al escaparate internacional.

La presencia de estos tres jugadores en la lista, los tres con mucha proyección para quedar entre los diez primeros, confirma que España vive un momento dulce, con una generación capaz de competir al máximo nivel en los escenarios más exigentes.

El dominio español en el Balón de Oro femenino

Si en el ámbito masculino la victoria de Rodri fue un hito histórico, en el femenino España lleva varios años marcando una hegemonía indiscutible. Desde 2021, jugadoras españolas han ganado de forma consecutiva el Balón de Oro femenino, con Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y 2024). Un dominio que ningún otro país ha logrado en la historia reciente del premio.

La edición 2025 mantiene esa línea de protagonismo español, con varias representantes entre las nominadas. La final de la Eurocopa en la que España cayó ante Inglaterra en penaltis y la del FC Barcelona contra el Arsenal en Champions League marcan la presencia de varias jugadoras nacionales.

Están en la lista Aitana Bonmatí, que busca un histórico triplete consecutivo tras una temporada brillante con el Barcelona y ser elegida mejor jugadora de la pasada Eurocopa; Alexia Putellas, que regresó a un gran nivel después de superar una grave lesión y fue fundamental en el curso de la Selección Española; Mariona Caldentey, elegida mejor jugadora de la Premier League en su primera temporada con el Arsenal, ganadora de la Champions League y fundamental durante la Eurocopa con España; y Patri Guijarro, cuya versatilidad y liderazgo la han convertido en imprescindible.

También aparecen Claudia Pina y Esther González, reflejando la profundidad del talento nacional.

Este bloque de jugadoras confirma el gran desarrollo y dominio español en las competiciones femeninas de fútbol durante los últimos años. Y la posibilidad de ver un quinto Balón de Oro consecutivo para el fútbol español femenino es una realidad más que posible.

¿Cuándo y dónde es el Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París, el mismo escenario que en los últimos años. La gala comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular) y podrá seguirse en España a través de Movistar Plus+ por televisión y en su aplicación en streaming.

Será la 69ª edición del premio, una velada en la que se entregarán no solo los Balones de Oro masculino y femenino, sino también el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin, el Trofeo Johan Cruyff, el Gerd Müller, el Premio Sócrates y los galardones al mejor club del año.

París volverá a ser la capital del fútbol mundial en una noche cargada de expectación. España, con su nutrida presencia tanto en categoría masculina como femenina, llega como uno de los países protagonistas. La incógnita está en si el esférico dorado volverá a teñirse de rojo.