El balón de oro dinamita el vestuario del PSG: Hakimi suelta la bomba y el representante de Dembelé no se calla

Las aguas no corren tranquilas en el PSG. Al enfado de Donnarumma que ha sido apartado del equipo para la disputa de la Supercopa se une la pelea por el balón de oro con varios candidatos en liza.

Achraf Hakimi ha tomado una postura firme y ha defendido que merece ganar el Balón de Oro rompiendo la unidad reinante hasta ahora en el vestuario. En una entrevista con Canal+ , el internacional marroquí destacó sus estadísticas y actuaciones de la temporada pasada, añadiendo que juega como lateral lo cual lo hace más meritorio de cada a hacerse con el galardón.

La unidad del vestuario del París Saint-Germain sobre la atribución del Balón de Oro a Ousmane Dembélé saltó por los aires cuando el defensor Achraf Hakimi aseguró que él también lo pretende y que su condición de defensa le otorga una legitimidad suplementaria.

"Lo merezco..."

"Cuando me ponen en la discusión por el Balón de Oro, es un sueño que nunca imaginé. Si tengo la oportunidad de ganar, creo que también lo merezco. Después de la temporada que tuve... No hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos de final, semifinales y final de la UEFA Champions League . Es más difícil como defensa. La gente piensa que soy delantero o centrocampista, pero no, juego con cuatro defensas y tengo que pensar en la defensa. Los números que he tenido este año no son los de un defensa normal. Creo que cuando un defensa marca, se merece más que un delantero", dijo.

Estas declaraciones provocaron un gran revuelo en Francia hasta tal punto que, según la prensa francesa, el PSG intentó mantener censurar esta parte de la entrevista para evitar posibles conflictos en el vestuario entre Hakimi y Dembélé , considerado el favorito para ganar el Balón de Oro. Sin embargo, el defensa se negó en rotundo.

El entorno de Dembelé, molesto

Ahora, ha llegado el turno del entorno de Dembelé que no ha ocultado su contrariedad ante las palabras del hispano marroquí aunque han optado por mantenerse comedidos.

«Ousmane está totalmente concentrado en el inicio de temporada. No queremos entrar en polémicas. Lo más importante para nosotros sigue siendo el equipo, y Ousmane agradece el apoyo de sus compañeros. Por lo demás, cada uno es libre de decir lo que quiera. No nos corresponde interpretar las posturas de los demás», declaró a L'Équipe uno de los responsables de la carrera del internacional francés .

Vitinha , João Neves y Nuno Mendes , también del PSG , y Gyokeres , que pasó del Sporting al Arsenal , también están en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro.

La polémica incluso ha traspasado fronteras y desde Marruecos acusan a los medios y a la justicia francesa de orquestar una campaña mediática y judicial -con el procesamiento del jugador por una supuesta violación- para alejar al lateral de la gloria del balón de oro.

La guerra está servida.