¿Por qué es suplente Raphinha en el Barcelona - Girona?

Raphinha está siendo uno de los mejores jugadores de la temporada, en el Barcelona y en general. Lleva 27 goles y 20 asistencias entre todas las competiciones. El partido del pasado jueves contra Osasuna, correspondiente a la jornada 27, que se suspendió el pasado 8 de marzo por el trágico fallecimiento del doctor Carles Miñarro, no lo jugó porque dos días antes estuvo en el Brasil - Argentina, y tuvo que coger un vuelo desde la otra punta del mundo. Llegó a la Ciudad Condal sólo 25 horas antes del duelo con los pamploneses. Además, el choque internacional fue muy tenso, porque estuvo marcado por las declaraciones del atacante azulgrana. La nueva fecha del duelo no gustó ni a Osasuna ni al Barcelona, pero tuvieron que disputarlo.

En ese encuentro no estuvo ni convocado, lo que parece lógico por el cansancio. Lo que ha extrañado es la suplencia (en el banquillo, esta vez) para el enfrentamiento contra el Girona. Lo explicó Flick en los micrófonos de DAZN. “Raphinha llegó el jueves y le estamos dando tiempo para que se recupere. Es posible que tenga minutos en la segunda parte”, dijo el técnico azulgrana antes del Barça - Girona. El preparador también insistió en que confía en todos sus jugadores. Estamos en un tramo de la temporada en el que la amplitud de la plantilla es decisiva.

Finalmente, Raphinha no disputó ni un minuto y el técnico del Barcelona, en conferencia de prensa, volvió a referirse a ello: "Es más bien una molestia. He hablado con él en el descanso y he chequeado si podía jugar. Ha sido sincero, me ha dicho que no se sentía demasiado bien. Pasado mañana entrenará y, con suerte, si se siente mejor, estará para el próximo encuentro", desveló Flick. Lo necesita para la vuelta de las semifinales de Copa contra el Atlético, tras el apasionante 4-4 de la ida.