Raspadori, entre Nek y Sabina

Nek, el cantante italiano que se hizo famoso por «Laura se fue», compuso «Neroverde» el himno que el Sassuolo adoptó como oficial en 2013. Era el homenaje del artista al equipo de su ciudad y con ese himno de fondo saltaba al campo Raspadori en sus primeros años como futbolista profesional. Después de un paso provechoso por el Nápoles, el jugador italiano llegó el pasado verano al Atlético para encontrarse con Joaquín Sabina y el «Partido a partido» que canta con Leiva.

Pero es el apellido Simeone el que ha marcado sus últimos años. Cuando el Atlético fichó en verano a Raspadori, el Cholo sabía lo que llegaba al equipo. Los últimos años del italiano han estado marcados por la familia del entrenador del Atlético. Llegó a Nápoles al mismo tiempo que Giovanni, el hijo mayor de Diego Pablo Simeone. Ahora juega a sus órdenes y es compañero de Giuliano, el hijo pequeño del técnico.

Por eso, cuando Raspadori calentaba en la banda del Coliseum de Getafe el pasado domingo, Simeone sólo le pidió una cosa. «Que aprovechara la oportunidad, me dijo», confesaba el futbolista italiano después de dar el pase del gol del triunfo del Atlético. «Muy contento de Raspadori, porque después de aquel partido de Champions, en que hizo un gol [contra el Eintracht], el entrenador le ha dado menos tiempo del que merece. Hoy ha entrado muy bien, le sacó una Soria muy buena, luego hizo la jugada del gol y nos dio trabajo. A seguir en esta línea, con humildad y con fe en lo que hace el equipo», decía el Cholo.

«Sabe mis características y cómo llevarlas a la práctica en el campo. Quería un jugador con mis características y le gusta también el aspecto humano, mi carácter, eso ha influido. Me siento orgulloso de que un entrenador como él me haya llamado y demostrado su confianza y lo mucho que cree en mí. Tengo que darle las gracias por eso», confesaba Raspadori en su presentación.

Simeone sabe lo que puede esperar de él y Raspadori, lo que necesita su entrenador de él. «Sé lo importante que es, sobre todo en estos partidos, entrar desde el banquillo y hacer lo mejor para el equipo», aseguraba el futbolista después de ganar al Getafe.

Raspadori asume siempre con una sonrisa una función parecida a la que hacía Correa hasta el pasado verano, la del futbolista que sale del banquillo para cambiar los partidos. De momento no ha tenido muchas oportunidades y sólo ha conseguido un gol y una asistencia. Ha jugado diez partidos y únicamente en tres Simeone le hizo un hueco en la alineación titular, en los dos primeros de la Liga de Campeones, contra el Liverpool y el Eintracht y en Liga contra el Mallorca.

Su rendimiento es mejor con la selección italiana, con la que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias, aunque no ha servido a la «azzurra» para librarse de la repesca en marzo para alcanzar el Mundial del próximo verano. Gattuso sí le ha hecho titular en tres de los seis partidos que ha jugado este curso. Simeone le guarda más minutos para lo que queda de temporada, mientras él, como el Cholo y como Sabina, va asumiendo el «partido a partido».