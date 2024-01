La razón por la que el Atlético de Madrid hizo perder a Carlos Alcaraz su último partido en Australia

Carlos Alcaraz ha estado preparándose intensamente para el Abierto de Australia 2024. Así, jugó un partido de exhibición contra el australiano Alex de Miñaur, que terminó con una derrota para Alcaraz por 6-4, 5-7 y 10-3. A pesar de la derrota, Carlos Alcaraz se mostró optimista y consideró el partido contra De Miñaur como un buen entrenamiento antes del inicio del torneo En sus anteriores participaciones en el Abierto de Australia, Alcaraz ha mostrado un progreso constante, aunque en 2023 no pudo participar por una lesión. Para esta edición, sin Rafa Nadal, Carlos Alcaraz parte como uno de los favoritos, al igual que Novak Djokovic. La pelea por la victoria tendría que estar entre ambos.

Durante el partido contra De Miñaur hubo una pequeña anécdota por la que luego preguntaron a Alcaraz: "Carlos, no pude evitar ver a un señor al final del primer set que dijo algo del Atlético, que juega contra el Real Madrid la semifinal de la Supercopa de España, dijo que el Atlético va a ganar y sé que eres seguidor del Real Madrid y no has ganado un juego desde entonces, ¿Es así como los jugadores rivales pueden meterse en tu cabeza ahora?...".

Alcaraz se tomó bien la broma "Probablemente sí..., quiero decir, creo que es un gran partido y todas las personas españolas lo van a seguir... Soy un gran aficionado del Real Madrid y desde que el aficionado habló sobre ello estuve pensando en ello" decía Carlo Alcaraz continuando con la broma. "No, estoy bromeando pero seguramente sea una cosa que pasa por tu mente...", reconoció.

A pesar de la derrota de Alcaraz en la exhibición, el joven español sigue siendo considerado uno de los máximos candidatos para el título del Abierto de Australia 2024

Alcaraz ha decidido no participar en ningún evento oficial previo al primer gran torneo del año y ha optado por jugar una serie de exhibiciones para prepararse y aunque perdió su partido de exhibición contra De Miñaur, su rendimiento y preparación sugieren que está en buena forma para el Abierto de Australia 2024.