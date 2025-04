Real Madrid - Arsenal hoy: horario y dónde ver online TV, Champions League 2025

Real Madrid y Arsenal vuelven a enfrentarse este miércoles ocho días después del encuentro de ida en el que el conjunto blanco cayó derrotado por 3-0. El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de esta vuelta de eliminatoria en la enésima búsqueda de remontada por parte de los madridistas.

La penúltima resurrección del Real Madrid

¿Y si ocurre otra vez? Ya parece el guion de una película que aún no has visto, pero ya sabes cómo va a acabar. Equipo que llega al Bernabéu con un resultado favorable, equipo que, sin saberlo, acaba de justificar su presencia en esta historia; pero no como le gustaría, sino como un villano que, cuanto más superior parece, más parece destinado a agrandar el viaje del héroe. El Arsenal aún no es consciente, pero desde el momento en el que ha puesto un pie en Madrid se ha convertido en ese villano para el Real.

“Es una noche hecha a medida para el Real Madrid”, afirmaba Jude Bellingham en lo que parecía un aviso para los gunners. El inglés está previsto para el once de gala de Carlo Ancelotti. Como también lo estará el tridente atacante formado por Rodrygo, Vinícius y Mbappé que, pese a no tener su noche en el Emirates Stadium, serán la gran baza ofensiva de los madridistas.

En el once del italiano, lo más destacado será la vuelta de Aurélien Tchouaméni en el eje del centro del campo. Modric será quien lleve la batuta del juego madridista y en defensa, Valverde vuelve a apuntar a ser el lateral derecho, mientras que en el flanco izquierdo queda la incógnita de si será Fran García o volverá a ser, como en la ida, David Alaba quien ocupe el lateral. Menos dudas hay en la pareja de centrales, Asencio y Rüdiger, y defendiendo la portería, quien fuera clave en el encuentro de hace una semana, Thibaut Courtois.

La defensa inglesa menos goleada de la temporada

El 3-0 en el Emirates Stadium es el resultado más adverso que el Real Madrid ha sufrido en una ida de eliminatoria europea desde 2013, cuando cayó ante el Borussia Dortmund por 4-1. Los madridistas necesitarán anotar tres tantos si quiere empatar la eliminatoria. Difícil tarea si se trata del equipo que está mostrándose esta temporada como una de las estructuras más férreas a nivel defensivo.

El Arsenal es el cuarto equipo con mejor registro en defensa de las cinco grandes ligas. En Premier League, es el conjunto menos goleado de la liga y en competición continental tan solo han encajado seis tantos en once encuentros. Unos números impresionantes que demuestran lo complicado que resulta hacerle un gol al plantel dirigido por Mikel Arteta.

“Tenemos que salir súper convencidos de ganar el partido y esa es la manera en la cual tenemos que medirnos mañana contra el Real Madrid. Estamos en esa dinámica”, aseguraba este martes el guardameta del Arsenal, David Raya, en la rueda de prensa previa.

El portero español está siendo fundamental para sostener las estadísticas defensivas de su equipo. Raya ha mantenido la portería a cero en 18 de los 49 partidos que ha disputado bajo los palos esta temporada. Un guardián para el Arsenal que ha asegurado no encajar gol en alrededor del 36% de los encuentros que ha jugado.

En el Bernabéu, los gunners tratarán de aguantar el resultado. Dos goles de falta directa anotados por Declan Rice que ya han pasado a la historia de la Champions y la puntilla anotada por Mikel Merino son el mayor aval de los ingleses esta noche. Los de Arteta ya se mostraron cómodos cuando el Real Madrid tomaba la iniciativa con el balón.

Con un bloque medio-bajo formado por un 4-4-2 y unas estadísticas difícilmente repetibles en Europa, el Arsenal se ha consagrado como una de las grandes sorpresas de esta Champions. Esta noche, tiene ante sí mismo la capacidad de consagrarse como la revelación del torneo frente al que es el indiscutible rey de esta competición.

Arteta no contarán con Tomiyasu, Calafiori, Havertz, Jorginho, Gabriel Jesus y Gabriel, que serán baja por lesión. Sin embargo, sí estarán disponibles Ben White y Thomas Partey, después de que su presencia en el duelo de vuelta estaba muy en el aire tras las molestias físicas por las que han pasado en los últimos días.

Horario Real Madrid - Arsenal: ¿Cuándo y dónde se juega hoy el partido de vuelta de cuartos de Champions League 2025?

El encuentro de vuelta de cuartos de final entre Real Madrid y Arsenal se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, el feudo madridista desde el que el conjunto blanco ha dado la vuelta eliminatorias adversas tantas y tantas veces.

El partido será este miércoles 16 de abril y comenzará a las 21:00 (horario peninsular).

Streaming: ¿Dónde ver online TV el Real Madrid - Arsenal?

El encuentro podrá seguirse desde España, a través de Movistar Plus+ por medio de su canal Movistar Liga de Campeones.

Además, podrás seguir en vivo tanto la previa como lo que suceda en el partido en LARAZON.es.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Ancelotti va con todo a por la remontada. El italiano recupera a Tchouaméni, que se perdió el duelo de la ida por sanción, pero se queda sin Camavinga, que la semana pasada vio la roja ante el equipo gunner.

Posible alineación: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Arsenal FC

El Arsenal partirá a Madrid y se espera que salte al césped con el mismo once que venció en el Emirates hace una semana.

Se confirma la ausencia de Jorginho y la presencia de Thomas Partey, tras haber estado el exrojiblanco en duda durante esta semana al haber sufrido un golpe el pasado sábado en el partido contra el Brentford. También podrá estar Ben White, que también había sufrido molestias en la previa de la cita europea.

Posible alineación: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Thomas, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli y Merino.