Real Madrid - Atlético, el derbi de la polémica: de Gil y Gil y Mendoza hasta los tuits

El fútbol y su entorno han cambiado a lo largo de los años, pero, en esencia, siguen siendo iguales. Hace mucho ya, los derbis los protagonizaban los presidentes y sus declaraciones fuera de lugar. Gil y Gil y Ramón Mendoza tienen una foto mítica corriendo en una pista de atletismo: el presidente rojiblanco en un chándal que, en fin... y el presidente blanco, elegante con su abrigo marrón. Elegante para un evento social, no para los cien metros. O cinco, o una zancada. En sus tiempos, los dos mandatarios reían para las fotos y después se decían de todo en los medios de comunicación. Aquello era un festival de mala educación y palabras groseras que, entonces, se veía con naturalidad.

Eso ya no sucede, pero sí sucede. Ya no son los presidentes los que hablan, pero los mensajes cruzados entre clubes siguen existiendo: más formales, más irónicos, más virales, como corresponde a los tiempos. Elmandó una carta furibunda contra el sistema arbitral y el se ha dedicado durante la semana a ir respondiendo en las redes sociales , lanzando chinitas a su enemigo madrileño.

«Soy de la vieja generación, de bolígrafo y escribir», contaba ayer Ancelotti para no alimentar más la polémica. «No soy muy tecnológico. A veces las redes sacan argumentos y debates con poco sentido, de alguien que no veo y no conozco. Prefiero no mirarlo porque, si me critican, me gusta ver la cara del que lo hace», dice el italiano.

Antes le habían preguntado por los mensajes de la cuenta oficial del Atlético de Madrid. «No sigo las redes sociales. No me constan las presiones. Hemos pedido una explicación de lo que ha pasado para intentar cambiar un sistema del que nadie está contento. Y no están contentos porque piensan que favorece al Real Madrid, pero cuando el Madrid quiere cambiarlo, todos protestan», aplicaba Ancelotti su lógica.

El Atlético hablaba de Real Madrid Televisión: «Hoy hicimos un poco de táctica. Mañana veremos los vídeos, hoy vimos los vídeos sobre el rival y mañana propondré la estrategia a los jugadores. Esta noche nos pondremos la televisión para relajarnos», respondió el entrenador blanco. Simeone, por su parte, decidió adoptar el papel de apagafuegos que él mismo había encendido hace unos días: «Miraré la televisión para relajarme y estaré en la misma postura que Carlo», decía.

Quizá considera que un partido de alta tensión no le conviene en exceso y por eso ayer se desmarcó de la política de su entidad estos días: «No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino en nosotros. Hacer un partido en consonancia con lo que estamos haciendo. Sabemos que nos enfrentamos a un rival con grandísimas individualidades y tendremos que estar atentos a eso», decía.