Real Madrid - Atlético: este es el arma de Ancelotti para ganar la Supercopa

En cada saque de esquina a favor o en contra del Real Madrid, Davide Ancelotti salta del banquillo y se pone a la altura de su padre en la banda y empieza a mover los brazos y dar órdenes a los futbolistas. Se supone que estos, metidos en el área propia o rival, entienden lo que dice.

Probablemente lo que Davide hace con sus gestos e indicaciones es repasar los conceptos que les ha ido diciendo durante la semana y que tanto fruto están dando al Real Madrid esta temporada. Ganó de jugada de estrategia contra el Alavés al despedir el año; ganó de un saque de esquina contra el Mallorca al empezar 2024 y empezó a ganar contra la Arandina gracias a un penalti. Esto último no es lo mismo, pero sí que es una buena noticia para un equipo que había fallado todos los que había lanzado en lo que llevamos de curso. «He tirado muchos en mi vida, el míster me sigue dando confianza para seguir tirándolos. El campo estaba un poco blando, tuve miedo de darle demasiado fuerte», decía el delantero. «El orden de lanzadores depende de los jugadores que estamos en el campo», seguía Joselu.

Si el Real Madrid ya marca también los penaltis, sus posibilidades de seguir ganando aumentan. El líder de LaLiga ha marcado siete goles a balón parado, en la competición y es el segundo equipo, tras el Getafe, que más remata de cabeza. El año pasado terminó con 13 goles de estrategia, hace dos acabó la temporada con 11.

Son las jugadas a balón parado la que le han llevado a la cabeza de LaLiga (le han dado diez puntos) y pueden ser fundamentales para el duelo contra el Atlético de Madrid de la Supercopa. Contra los rojiblancos, en el Wanda, el equipo de Carlo Ancelotti jugó su peor encuentro esta temporada. Desde entonces, casi todo ha ido bien. La semifinal de la Supercopa puede ser una oportunidad para tomarse esa pequeña revancha. Y todos en el Real Madrid saben que el Atlético de Simeone no va a dejar muchos huecos y aprovechar la estrategia será fundamental.

«Yo no me encargo de esto. Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien», decía Carlo Ancelotti después del encuentro contra el Mallorca. «Tenemos buenos lanzadores y rematadores y hay partidos en los que estas cosas dan ventaja. En un duelo difícil, contra un rival organizado y sin jugar a nuestro mejor nivel, sin frescura....», comenta el italiano. El balón parado te abre un montón de oportunidades y te acerca mucho a los títulos en juego.

Es el staff del italiano, encabezado por su hijo Davide. Es el que habla con más soltura con Carlo y también se dirige directamente a los futbolistas. Trabajador, muy metódico, es un entrenador moderno, que presta mucha atención al laboratorio. Según aseguraba «Relevo», es Mauri quien lleva a cabo todo el trabajo de campo, el estudio y vídeo de los rivales y luego la preparación de las jugadas concretas para cada partido.

Es un trabajo continuo, que exige el estudio del rival y las explicaciones a los futbolistas propios para aprovechar las fortalezas. «Mi gol fue un gran centro de Luka, gran bloqueo de Carvajal y yo tuve el timing para rematar y por suerte entró. Importantísimo ese bloqueo», contaba Rüdiger del gol que hizo al Mallorca. Es una jugada típica: el futbolista de delante se queda parado con la intención de bloquear a los rivales y dejar pasar a tu compañero. Funcionó a la perfección, porque al Real Madrid le sale todo.