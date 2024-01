El jugador español de LaLiga que vio a un compañero masturbarse en su habitación

No suelen dar muchas entrevistas en televisión los futbolistas, que tienen que aprovechar una buena racha para salir en los medios y evitan los medios deportivos que puedan hacerles preguntas peligrosas o difíciles. Prefieren programas de entretenimiento como La Resistencia donde las preguntas son sobre sexo o dinero o hacen bromas y todo se desarrolla muy cordialmente, evitando cualquer conflicto..

Así una entrevista en 'La Resistencia', Miguel Gutiérrez ha desvelado que el Girona tiene una opción de recompra sobre él por ocho millones de euros. El jugador, que tiene contrato con el club catalán hasta 2027, ha explicado que el Real Madrid podría ejercer esa opción si está interesado en recuperarlo.

Miguel Gutiérrez es uno de los jugadores más destacados de la temporada en LALIGA EA Sports. El lateral izquierdo del Girona ha demostrado su calidad y su potencial y está llamado a ser una de las estrellas del futuro del fútbol español.

Gutiérrez destacó la buena relación que tiene con sus compañeros en el Girona y explicó que el equipo está muy motivado para conseguir los objetivos marcados. "Llega un momento ya en el que hay que creérselo", dijo

Gutiérrez bromeó con David Broncano sobre la mascota del Girona, una mosca. "SSi ganáis la Liga, hago el programa dos semanas vestido de la mosca del Girona", dijo. Después se echó un poco atrás.: "Lo bajo a una semana. Si ganáis, hago el programa disfrazado de mosca una semana".", dijo el presentador. El jugador ha aceptado el reto.

Lo que no eludió Miguel Gutiérrez fueron las preguntas habituales del programa sobre el dinero y el sexo. Aunque mostró cierta vergüenza al contarlo, acabó respondiendo sobre el dinero: "A ver, acabo de empezar a ganar dinero, pero tengo más de un millón y menos que tú".

En cuanto a las relaciones sexuales, Miguel Gutiérrez contó que tuvo gripe en Nochebuena y que, por lo tanto, no ha tenido muchas relaciones sexuales en el último mes. Pero el jugador también ha recordado una experiencia que vivió y que nunca olvidará por desagradable cuando era canterano del Real Madrid y que llamó muchísimo la atención: "Una vez, me encontré ahí. No te voy a decir quién fue, pero esto pasó hace ya años en la cantera. Le dije: 'Me bajo al fisio a tratarme'. Y se me olvidó el móvil en la habitación, subí y estaba ahí como un mono...".