El Real Madrid estalla contra Alberola Rojas por los penaltis no pitados contra el Betis

La victoria del Real Madrid ante el Betis gracias a un doblete de Kylian Mbappé, no ha estado exenta de controversia. A pesar del triunfo, gran parte de la atención se ha centrado en la actuación del árbitro Alberola Rojas y del VAR. Desde Real Madrid TV, la cadena oficial del club, no se entienden algunas de sus decisiones y de llega a decir que fue "negligente". Para el club blanco hubo tres posibles penaltis y sólo se pitó uno, a Vinicius, y con pegas

El primero es una mano de Diego Llorente dentro del área. Durante una jugada en la que el defensor del Betis trataba de despejar el balón, la pelota impactó claramente en su brazo. Sin embargo, ni el árbitro en el campo ni el VAR consideraron que se tratara de una infracción penal. Esta decisión fue recibida con fuertes críticas por parte de Real Madrid TV, que calificó la situación como una "negligencia clarísima". Según los comentaristas del canal, la falta de sanción demuestra una falta de criterio o, en el peor de los casos, una actitud de pasividad frente a una jugada que debió ser analizada con más detenimiento. Para ellos, la mano de Llorente era una acción suficientemente clara como para haber sido revisada y sancionada con un penalti a favor del Real Madrid. "Es mano de manual, no la tiene pegada al cuerpo. Alberola Rojas, para justificar que no lo pita, se lleva el brazo detrás de la espalda. Es falso, no mientas. Miente, el defensor no tiene el brazo por detrás. Es una negligencia clarísima. El antebrazo, el codo... no están pegados. Es una vergüenza, porque pasa con 0-0 en el marcador”, se asegura desde Real Madrid Televisión.

Otro momento controvertido ocurrió cuando Dani Ceballos fue derribado dentro del área rival. A pesar de que el contacto fue evidente, el árbitro decidió no sancionar la acción como penalti. Esta decisión dejó perplejos a los aficionados y expertos del Real Madrid, quienes no entienden cómo pudo ignorarse una falta tan evidente. "Lo tiene que ver porque está al lado. Es un patadón. Por absurdo, no deja de ser penalti", argumentaron desde la cadena del club. Para ellos, la cercanía del árbitro con la jugada hacía imposible que no se diera cuenta de la infracción, lo que pone en duda la capacidad del colegiado para interpretar correctamente situaciones de juego tan determinantes.

Finalmente, en el único penalti que fue sancionado a favor del Real Madrid, la cadena del club considera que el árbitro actuó de manera contradictoria. El penalti, cometido sobre Vinicius Junior, inicialmente no fue señalado debido a un supuesto fuera de juego, aunque el juez de línea no levantó su bandera en ningún momento. Según la versión de Real Madrid TV, fue el propio Alberola Rojas quien condicionó la decisión del asistente al sugerir la existencia del fuera de juego, buscando aparentemente una excusa para no pitar el penalti. “Y en el penalti a Vinicius, primero pita fuera de juego y el juez de línea no levanta la bandera. El árbitro es el que condiciona al línea. Las imágenes demuestran que hay algo más. Alberola busca excusas para no pitar el penalti. Le llaman del VAR y no tiene más remedio. Pero ahí el partido ya estaba desnivelado, las otras dos acciones ocurren con 0-0″ Sin embargo, al ser llamado desde el VAR, el árbitro no tuvo más remedio que revisar la jugada y finalmente conceder el penalti.