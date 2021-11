Florentino Pérez: “Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid”

Fútbol

La Asamblea del Real Madrid ha comenzado como siempre, con Florentino Pérez pidiendo permiso para que la Prensa se quede en la sala, lo que ha provocado aislados gritos de: “No”. Pero se ha quedado. El presidente blanco ha dado por abierta la Asamblea y ha dado paso a los emotivos vídeos de presentación, donde el nuevo Bernabéu ha tenido un papel destacado. En cuanto ha aparecido una imagen de Zidane, los socios han arrancado a aplaudir de manera espontánea. Después han aparecido imágenes de Ramos, Varane y Felipe Reyes, que han vuelto a arrancar, sobre todo el último grandes aplausos. También el recuerdo de Lorenzo Sanz, fallecido por covid ha provocado aplausos de despedida, así como las últimas imágnes de los madridistas fallecidos este último año.

En su discurso, el presidente ha agradecido la presencia de los socios, después de que el año pasado la Asamblea fuese telemática. “Representar al Real Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida. Tenemos grandes desafíos por delante, la pandemia lo ha transformado todo, sus consecuencias han sido devastadoras. Hay que agradecer el esfuerzo de jugadores, técnicos y altos directivos del club por el esfuerzo que han llevado a a cabo”, ha empezado Florentino Pérez. “La unidad de los socios es nuestra mayor fortaleza. Vuestra paciencia y compresión han sido fundamentales para nosotros. Lo más difícil era afrontar cada partido sin vuestra presencia. No debemos olvidar lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. La gestión llevada a cabo nos ha permitido afrontar y superar uno de los momentos más complicados de nuestro historia”.

“Cada día estamos más cerca de culminar nuestro sueño. Quiero agradecer a los 1.000 trabajadores que han trabajado en el estadio. Su transformación es estratégica, será el orgullo del madridismo y de la ciudad de Madrid y nos permitirá ser competitivos en unos tiempos muy duros. El fútbol está pasando un momento muy complicado y necesita un cambio”, ha continuado el presidente.

Ha elogiado a Zidane: “Su trayectoria ha sido ejemplar, es una leyenda del madridismo y de fútbol mundial. Gracias”. Y ha seguido con Ramos: “Eterno capitán, emblema del Real Madrid, leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. Gracias”. Lo mismo ha hecho con Varane, “que se ha ganado la admiración del madridismo”.

El presidente ha hecho un repaso del club y ha hecho hincapié en la “difícil y complicada situación” económica por la pandemia. “Ingresamos 107 millones de euros menos”, porque faltaron los ingresos del estadio y los del patrocinio duratne la temporada 2019/20. “Cerramos el ejercicio con un resultado positivo de 313.000 euros”. Esta temporada, los ingresos alcanzaron los 653 millones de euros y con una drástica reducción de gastos, se va a cerrar el ejercicio con un beneficio de “prácticamente 900.000 euros”. 279 millones se han invertido en las obras del estadio. El 37,2 de los ingresos totales ha ido en Seguridad Social e impuestos.

“Estamos culminando el sueño de transformar el Santiago Bernabéu. Será un icono y un lugar atractivo que se podrá usar todos los días del año. Llevamos avances espectaculares”. Florentino ha asegurado que el crédito no se paga hasta la temporada 23/24, “se pagará con los ingresos del estadio y no afectará a la economía del Real Madrid”.

91.700 socios tiene el Real Madrid, con una media de edad de 41 años, ha desvelado el presidente blanco y ha desvelado que Alejandro Sanz está haciendo una canción nueva para los madridistas.

Y ha hablado de la Superliga. “No es una nueva competición, un torneo internacional, es más. Es cambiar la dinámica del fútbol, si no lo hacemos morirá. Es libertad y autogobierno, para gestionar nuestras competiciones como hacemos con la Ligas. Es fair play financioner, impidiendo situaciones inaceptables en las que los clubes reciben apoyo económico impropio de la Unión Europea. Es solidaridad, compromiso con una nueva estructura, sólo así tendrán todos más recursos. Es respeto por las competiciones nacionales, de hecho todos los acuerdos establecen que será compatible con las competiciones nacionales. Es respeto por los aficionados, que están huyendo del fútbol. La abundancia de ofertas se desplaza el fútbol del entretenimiento y los partidos intrascendentes alejan a los aficionados. Madrid y Chelsea nunca se habían enfrentado, el Bayern y el Liverpool sólo se han enfrentado dos veces. Un formato con anomalías no debería seguir existiendo. El formato de la Superliga estará permanente abierto y tiene que recuperar el interés por el fútbol y asegurar su futuro”, ha dicho Florentino.

“Tenemos que ser catalizadores de los cambios, igual que asumimos nosotros y no la UEFA, los riesgos. La crisis económica nos forzó a una acción y el formato de la Champions, con más partidos intrascendentes y menos competitivos y con sorteos discriminatorios fue detonante”. Por eso se anunció el proyecto, pero la UEFA se cerró y su respuesta confirma la idea de la Superliga, ha dicho Florentino. “Se amenazó a los clubes con sanciones impropias y se insultó a los presidentes. ¿Cómo es posible? Todo valía para acabar con la Superliga. Así 9 de los 12 anunciaron su voluntad de desistir, pese a que los compromisos son imposibles de romper”, ha continuado. Real Madrid, Barcelona y Juventus aguantaron. “Hemos seguido al pie del cañón. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid”, ha dicho Florentino, lo que ha despertado los aplausos y los cánticos de los socios compromisarios. “La UEFA es regular y único organizador de las competiciones europeos, impidiendo la entrada de los demás, lo que no es permitido en la Unión Europea”, ha continuado. “Las Federaciones de Estados ostentan 27 votos de los 55. Se han incorporado federaciones de países que no forman parte de Europa. Y Andorra o San Marino tienen el mismo voto que Alemania, con mucho menos habitantes”.

“Este modelo no atendió al modelo de la Superliga. La organización de la UEFA sólo se entiende por un punto de vista político. Confiamos en los tribunales europeos, no cederemos a las amenazas de excluirnos de las competiciones europeas porque son ilegales, como han dicho los tribunales. Y no cederemos porque hemos escuchado al presidente de la UEFA flexibilizar las reglas del Fair Play financiero. Necesitamos estructuras de gobierno transparentes ante la amenaza de actores externos que usan a los clubes para otros fines no deportivos”. ha continuado.

Ha continuado que el acuerdo de CVC con LaLiga. “Quería quitarnos el 11 por ciento de los derechos de televisión durante 50 años para dárselo a un fondo de inversión. Derechos que no son de LaLiga, son de los clubes y LaLiga es un mero comercializador. Es una operación con gravísimas irregularidades, que habrían dañado nuestro patrimonio. Es el mismo fondo que intentó hacer lo mismo en Italia y Alemania, donde fracasaron. Puso rumbo a España y se acercaron a varios clubes para ofrecerles fondos y que así pudieran inscribir jugadores, pero que no dijeran nada al Madrid”.

“Nuestros abogados accedieron a la documentación y la lista de irregularidas era asombrosa y la Junta Directiva acordó acciones legales y penales contra el presidente de LaLiga y el fondo. Dieron marcha atrás, modificaron los términos y así no afectó a Real Madrid, Barcelona y Athletic. Tebas desoyó nuestra petición y forzó la votación, cuando hoy no se conocen los detalles de dicha propuesta. Por eso impugnamos esa Asamblea. Confiamos que el CSD vele por el cumplimiento del Real Decreto ley”.