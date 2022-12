“Un joven ve 300 horas de FIFA y 10 de fútbol”

“El interés de los aficionados ha cambiado, el fútbol no solo compite con el ciclismo o el baloncesto, compite con Netflix, con Amazon, con Disney. Hay que ofrecer el mejor fútbol. El aficionado tiene un tiempo y un presupuesto limitado para su entretenimento y los mejores partidos son la locomotora del todo el ecosistema del fútbol”, asegura Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, la empresa que lleva a cabo la Superliga en un desayuno que se ha celebrado en Madrid con Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y del Barcelona. El Abogado General publicó ayer su informe no vinculante en el que permitía el derecho de sanciones por parte de la UEFA, pero también tenía puntos positivos: “Por primera vez reconoce que cualquiera puede organizar competiciones. Por primera vez. No lo puede decir más alto. Le está diciendo a la UEFA que tiene que adaptarse a un sistema transparente. Nunca ha habido un procedimiento claro y el informe es claro en ese aspecto. Hay que ser crítico con el informe porque se ampara en un artículo contrario a la libre competencia de la Unión Europea”, aseguró Luis Alonso, socio Director del área Mercantil de Clifford Chance. Añadió que no es posible predecir cuál va ser el veredicto del caso

De todos modos. el informe del Abogado General no es vinculante y será en primavera cuando decida el Tribunal Europeo. “La Superliga no está muerta, está muy viva”, dice Reichart. “Queremos elaborar propuestas para solucionar los problemas graves del fútbol y estamos en un diálogo honesta con todos los actores del fútbol. Buscamos una estabilidad económica para todos los clubes en Europa”. Y que el fútbol sea más atractivo en una sociedad donde conseguir la atención de los consumidores es el mayor reto al que se enfrentan todas las ofertas. “La gente tiene muchísima oferta. Un joven de 16 años ve 10 horas de fútbol y 300 en el FIFA 23 en la play. Queremos que vea más fútbol real y hay que ofrecerle lo que pide. Por eso poiden mejores partidos. Un partido de la previa de la Champions genera más de seis veces de audiencia que cualquier partido intrascendente de esos. No queremos que el fútbol se vea en los resúmenes de Tik Tok. Queremos que la Superliga sea la mejor competición europea. Algunos informes hablan de que es la Premier y nosotros estamos trabajando para crear una mejor competición”, continúa Reichart.

Para la Superliga, los clubes temen sanciones de la UEFA. “Pero cada vez menos, hablamos con ellos y comparten el diagnóstico que hacemos y confirman que no se puede seguir en la dirección que vamos: en la gobernanza o en el “fair play”, financiero. El problema es que el castigo del organismo europeo, que gobierna, permite el acceso al mercado e impone las sanciones asusta. “Los clubes han entendido que este caso puede cambiar el sistema del deporte en Europa. Es increíble que el deporte esté al margen de la ley de Competencias. No puede ser que los equipos tengan que correr con todos los riesgos y ellos con nada. Es increíble que haya clubes que participan en competiciones cerradas o casi como es la Euroliga y digan que la Superliga es excluyente, cuando no es así. A día de hoy es un proyecto europeísta”, continua Reichart.

Un informe que encargó LaLiga aseguraba que la Superliga haría bajar los ingresos de la competición nacional. “Cada vez que habla el presidente de LaLiga sabemos más de nuestro proyecto”, ha contestado el CEO de A22 Sports Managament. “Habla y hace los cálculos con un formato que nosotros no tenemos. Se han inventado un formato para hacer eso. Sigue hablando de proyecto cerrado cuando no es así. La nuestra es una competición abierta y entre semana. Nadie se perjudica de la mejoría de la competiciones europeas. El abogado general dice que es perfectamente legal hacer una Superliga fuera del sistema. Invita a los clubes a dejar sus propias ligas y no entiendo cómo el presidente de LaLiga lo celebra. Es perfectamente compabilte querer mejorar el fútbol europeo y seguir jugando LaLiga”.

Reichart ha negado que la Superliga sea elitista: “No es una iniciativa excluyente para uno pocos. Muchos clubes ven limitadas sus posibilidades de crecer en una competición europea y pensamos en todo el ecosistema del fútbol europeo”. Lo que no ha podido anunciar es un formato que todavía no se tiene. “Sería cínico hablar con los clubes si tuviéramos un formato. Tenemos que conocer el marco legal sobre el que construir la alternativa”.