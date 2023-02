El polémico gol anulado por el VAR en el Real Madrid-Valencia

Le cuesta marcar al Real Madrid, le costó contra la Real Sociedad y también en el partido contra el Valencia. Ha estado toda la primera parte sin marcar y cuando lo ha hecho, el colegiado Alberola Rojas, que lo ha dado al principio, lo ha anulado tras avisarle el VAR que lo fuera a ver.

Había marcado Rüdiger de cabeza, pero según el juez de línea y el VAR, Benzema ha hecho una falta antes. Fue en el último saque de esquina de la primera mitad, desde el ataque izquierdo del Madrid. El balón llegó al segundo palo y el central alemán remató de cabeza casi sin saltar, para adelantar al conjunto blanco, que no estaba teniendo su mejor actuación.

Lo celebró el Madrid, el árbitro fue al centro del campo, pero el juez de línea le decía claramente que no, que algo había pasado. El primero que se dio cuenta fue Ceballos, un futbolista que casi nunca celebra los goles y que enseguida fue a pedir explicaciones al linier, con insistencia. Quería saber qué pasaba. Después se enteraría.

El árbitro, acosado ya por los valencianistas, se llevó la mano al oído para escuchar lo que le decían desde el VAR y cuando le dijeron que había un empujón de Benzema se marchó a verlo ante el enfado del público, que empieza a estar muy cansado de algunas decisiones arbitrales. No tardó mucho Arbeloa Rojas en ver las imágenes y hacer el gesto del VAR con el que anulaba el que hasta ese momento era el único tanto.

La jugada es polémica porque hay diferencias entre verlo en movimiento y verlo en parado, cuando si parece que Benzema da un codazo al rival. Pero en movimiento, da la sensación de que se cae sin que el francés le empuje.

Además, después de ver la jugada, el colegiado ha decidido mostrar la cartulina amarilla al delantero blanco. En el madridismo no han entendido ninguna de las dos decisiones. El público del Bernabéu no ha acabado nada contento con el arbitraje en la primera mitad porque considera que muchas decisiones se han tomado en contra del Madrid. Se quejan de una patada que ha recibido Camavinga en la primera mitad, un pisotón con los tacos que bien podía haber sido sancionado con amarilla, pero que el árbitro no ha señalado nada.