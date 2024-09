El Real Madrid completa una Liga entera sin perder

Hace un año menos dos días que el Real Madrid perdió su último partido de Liga. Fue en el Metropolitano, ante al Atlético, en ese día en el que Ancelotti y sus futbolistas entendieron los errores que estaban cometiendo y lo que debían de hacer para evitarlos. Desde entonces, los blancos suman 38 jornadas del campeonato sin ser derrotados, seis fechas del torneo actual y 32 del anterior, en el que consiguieron su Liga número 36 lanzados desde aquella caída en el Metropolitano. La racha actual ya iguala la de la Real Sociedad entre abril de 1979 y mayo de 1980 y mantiene al Real Madrid en el camino de alcanzar también los 43 encuentros sin caer del Barcelona entre abril de 2017 y mayo de 2018. Precisamente los de Ancelotti alcanzarían esa cifra en el Clásico ante los azulgrana de finales de octubre si se mantienen intocables hasta entonces.

«No perder durante tantas jornadas es algo muy bonito, pero hay que seguir. Las claves de esta racha son la calidad, el carácter, el compromiso, y que todos estamos preparados cuando nos toca», aseguraba Modric en RMTV, tras alcanzar los 38 partidos sin perder ante el Espanyol. La historia del encuentro no fue la que se podía esperar, porque al Real Madrid le costó encontrar la puntería. Hasta catorce remates ejecutaron los blancos ante Joan García, una cifra que en casa no firmaban en los primeros 45 minutos desde 2019. Fueron los momentos más fluidos del Madrid en lo que va de temporada, pero sin premio. Y el guion volvió a no ser el esperado con el tanto en propia portería de Courtois, siempre salvador de su equipo y que se vio sorprendido por un centro que se le coló entre las piernas y terminó dentro. Una anécdota al final por la aparición de Vinicius, que entró en las rotaciones junto a Rüdiger y Mendy y se quedó en el banquillo de inicio para ir repartiendo minutos.

Entró justo nada más adelantarse el Espanyol y en un ratito demostró que su tibio inicio de curso no es para que nadie se preocupe. Dio la asistencia del 2-1, se encargó de hacer él mismo el 3-1 y todavía tuvo tiempo para darle un balón magnífico a Mbappé que el francés no terminó de aprovechar. Vinicius reactivó el ataque del Real Madrid, que llevaba diez remates a puerta sin goles hasta que él apareció y después, los cuatro siguientes intentos entre los tres palos fueron dentro.

«Creo que lo hicimos muy bien, es cierto que nos cuesta meter goles en las primeras partes, pero hemos creado mucho en ataque. Estuvimos bien con y sin balón. Fue un partido redondo, nos marcaron antes, pero no nos vinimos abajo y seguimos jugando con calidad. Este partido nos va a dar confianza», analizaba Luka Modric.