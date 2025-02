Real Madrid-Manchester City: Haaland ya no está solo, ha explotado Marmoush

Erling Haaland se basta para llevar sobre sus espaldas el peso goleador del City, en los buenos y en los malos momentos, pero nunca está de más una ayuda y ahora ya la tiene. El noruego no está solo en ataque desde la llegada de Omar Marmoush, el delantero egipcio por el que el club celeste ha pagado 75 millones en el último mercado de invierno. Es claramente suplente por detrás de Haaland, pero no ha tardado mucho en dejar su firma y parece dispuesto a adaptarse a ese rol secundario y a la vez importante que tenía Julián Álvarez antes de irse al Atlético de Madrid. Marmoush se ha convertido en la nueva sensación «citizen» después de su «hat trick» al Newcastle en el compromiso de la Premier que los de Guardiola tenían entre los dos partidos con el Real Madrid de la repesca de la Champions. El punta egipcio hizo tres de los cuatro goles de su equipo, los primeros que anota con su nueva camiseta, mientras Haaland se tomaba un respiro antes del Bernabéu.

El «9» titular lleva 27 goles en 35 partidos esta temporada, seguido por los diez tantos de Phil Foden, que es el segundo mejor anotador de los de Mánchester. Para solucionar eso ha llegado Marmoush, que se ganó su traspaso a base de goles con el Eintracht de Frankfurt, con el que anotó 37 tantos en 67 partidos, además de dar 20 asistencias. Su fichaje, evidentemente, es a medio plazo, pero si hacen falta goles, está listo para tener minutos en el Bernabéu este miércoles. La temporada del City está muy lejos de lo que cualquiera esperaba, pero todavía está a tiempo de que no sea desastrosa. La propiedad ha hecho todo lo posible en el mercado invernal, dejándose 218 millones en varias incorporaciones, diez veces más que todos los equipos de la Liga en ese mes de enero. Además de Marmoush, otro de los recién llegados, Nico González, tuvo su segunda aparición con el City, después de su corto y doloroso debut en la FA Cup, donde tuvo que retirarse a los veinte minutos de juego por un fuerte golpe en la cadera ante el Leyton Orient. El ex del Barcelona ha llegado desde el Oporto para ser el nuevo Rodrigo Hernández, o, al menos, para que no se le eche tanto de menos por el Etihad. En la ida ante el Madrid, Guardiola optó por poner a Stones, un central, como mediocentro, pero una semana después Nico sí podría ser más útil al técnico catalán. 60 millones pagó el City por el centrocampista, en un negocio redondo para el Oporto.

Khusanov, el refuerzo invernal para la defensa, es un central uzbeko de 21 años por el que han pagado 40 millones al Lens. Fue titular ante el Newcastle, en su tercer partido con su nueva elástica, y el City mantuvo su portería a cero después de seis partidos sin conseguirlo. Los nuevos cromos de Guardiola van adaptándose, y alguno puede tener un papel importante en el Bernabéu, un lugar al que, reconoce Guardiola, llegan con todo perdido y en busca de meterle un poco el miedo en el cuerpo al Madrid y tratar de darle la vuelta al resultado.

«Este año no somos dominadores no he encontrado la manera de arreglarlo. Hemos tenido muchos problemas, somos capaces de hacer un gran partido, como el del sábado ante el Newcastle, pero nos ha faltado continuidad. A ver si lo podemos hacer en el Bernabéu», reconocía el técnico del City, que parece tener claros los ajustes que debe hacer para corregir los errores de hace una semana. «Es verdad que nos pusimos 2-1, pero la realidad es que pudimos ir perdiendo al descanso 0-3. La temporada ha sido complicada y no he sabido dar con la tecla», reconocía en la previa del choque de este miércoles en Chamartín.