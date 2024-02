La respuesta de Ancelotti a Laporta: tan elegante como cruel

El Real Madrid juega mañana contra el Atlético de Madrid, en uno de los dos partidos que pueden decidir LaLiga (el siguiente, también en el Bernabéu), es contra el Girona. "Será importante, pero no determinante. Sumar antes de la Champions será clave y lo que viene, es muy, muy importante. Llegamos de la mejor manera que se podía y debemos aprovechar el factor local", decía el entrenador del Real Madrid. La gran duda de Carlo Ancelotti es Rüdiger, que no se ha entrenador con el resto del equipo. "Ha mejorado mucho y hoy esperamos lo mismo. Lo evaluaremos mañana y tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, pero debemos evaluarlo. Estará en la convocatoria. Y mañana decidiré si juega o no", ha asegurado el entrenador del Real Madrid. Si no juega, pueden ser centrales Carvajal o Mendy. "Sí, la tercera opción sería Camavinga, que nunca lo ha hecho, pero por características puede hacerlo. Es rápido y contundente. Serían las tres opciones. Pero, de verdad, las tres dan confianza. En mi opinión, el pivote es el trabajo más sencillo del fútbol, porque debes usar la cabeza más que la energía. Los tres podrían hacerlo bien", continuaba Ancelotti.

Sin Alaba y sin Militao, el Real Madrid decidió no fichar en invierno. "Después de la lesión de Alaba, hemos pensado que Tchouameni podía reemplazarle y lo ha hecho bien, es una emergencia absoluta, pero sólo por un partido. Además Militao puede volver en abril o final de marzo, empieza a estar muy bien", razonaba el entrenador la decisión del club.

Uno de los problemas pueden ser los balones altos. "Sí, lo tenemos en cuenta, si no está Rüdiger y tampoco Tchouameni, lo tenemos en cuenta. El balón parado es un aspecto importante del juego y evaluando esto, tenemos que tomar la decisión correcta", explicaba el entrenador, acerca de la posible entrada de Joselu para tener altura en las jugadas a balón parado.

No puede pasar un día sin que se hable de los árbitros. A Ancelotti le han preguntado por lo de LaLiga adulterada que repite Joan Laporta, presidente del Barcelona. "Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a este nivel. Por respeto al fútbol español. Así que no preguntéis más de esto. No quiero bajar el nivel a esto", ha dicho una vez. Y luego le han vuelto a preguntar por las críticas de Laporta al Real Madrid: "Ya lo he dicho, no bajo a este nivel"