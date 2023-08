La respuesta de Setién cuando le preguntan en catalán tras perder contra el Barcelona

El Villarreal remontó y después se dejó remontar por el Barcelona en el partido de LaLiga y el entrenador del Villarreal,Quique Setién, señaló en rueda de prensa quwla derrota de su equipo por 3-4 ante el Barcelona, fue porque les faltó físico en la segunda parte para poder conseguir la victoria y calificó como justo el resultado final de encuentro.

"Desde el comienzo de la segunda parte he visto síntomas de que el equipo estaba sufriendo mucho, ha costado ajustar la presión y ellos manejan muy bien el balón.Somos un equipo que sin el balón sufrimos y nos cuesta defender, por lo que necesitamos el balón para estar tranquilos. Ellos son un buen equipo que tiene mucha movilidad, que te requiere una exigencia brutal", comentó.

"A medida que ha ido avanzando el partido hemos perdido esa frescura, hemos perdido el balón y al final no hemos podido pararles y han tenido muchas contras claras para marcar. Cuando hemos encajado los dos goles estábamos a punto de hacer los cambios, pero no hemos llegado a tiempo", prosiguió.

"He felicitado a los futbolistas porque han intentado llevar a cabo el plan. Hemos incomodado mucho un gran equipo. En la primera parte, creo que hemos estado mejor que ellos, hemos remontado dos goles, y hemos complicado mucho las cosas.Pero hay un aspecto físico que nos ha condicionado, y eso es algo que debemos mejorar y trabajar. Con balón somos buenos, pero sin el balón sufrimos", insistió.

Hubo un momento en la conferencia de Prensa en el que a Setién le preguntaron en catalán y el ex entrenador del Barcelona aseguró que no entendía.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, señaló en rueda de prensa tras la victoria de su equipo por 3-4 ante el Villarreal, que el partido fue un locura por culpa de los suyos, ya que apuntó que conceden demasiado al rival.

"El partido ha sido una locura por culpa nuestra. Teníamos el partido dominado. Concedemos demasiado. Luego, el equipo ha jugado con calma, seguridad, y generando. Creo que el resultado es corto, hemos hecho mérito para marcar un par o tres goles más", comentó.

"Buen partido en ataque, pero en defensa hemos concedido demasiado. Hoy defensivamente nos ha costado, pero no es un equipo ni un campo fácil. Estoy orgulloso de lo que he visto, sobre todo en la segunda mitad. Pero si dejamos de hacer la presión alta, recuperar tras pérdida... sufriremos. Tenemos que mejorar, defensivamente. Pero estoy satisfecho, sobre todo en la segunda mitad", recalcó.

Sobre la gran actuación del joven futbolista Lamine Yamal indicó que sus "expectativas son muy grandes". "Es titular no por capricho del entrenador. Su toma de decisión casi siempre es la correcta. Es inteligente. Es extraordinario. Me gustaría que estuviera en el fútbol español y con España. No me ha dicho nada de lo que va a hacer", afirmó..

"Espero que esté muchos años en el Barça, puede marcar una época. Pero con tranquilidad. No creo que tenga problemas de gestión, está encantado y feliz. Me sorprende la edad: 16 años recién cumplidos", añadió.

Por último, se refirió a la posibilidad de que llegue algún refuerzo más antes del cierre del mercado y apuntó que "lo que dice el presidente va a misa. Intentaremos incorporar estos dos jugadores"