Lamine Yamal: un niño lideró al Barcelona en Villarreal (3-4)

Lo más sorprendente de todo es que Lamine Yamal tiene sólo 16 años, cumplidos el pasado julio. Un niño al que Xavi ha dado la titularidad mientras Raphinha cumple su sanción. Y lo ha hecho por el descaro que mostró en pretemporada. Se lo ganó y a la hora de la verdad, no ha dudado el técnico y menos todavía el jugador. Como si estuviera jugando en el barrio, pidió la pelota en el momento más caliente del partido ante el Villarreal, la pisó, encaró y con sus acciones permitió que el Barcelona diera la vuelta definitiva a un partido que ya había dado muchas.

Los «amarillos» salieron fuerte, con todo estudiado. Sorteaban la presión del Barça con facilidad, encontraban a Baena entre líneas y disfrutaban de los espacios. Llegaron como quisieron, pero fallaron ante Ter Stegen, que estuvo especialmente acertado en un mano a mano con Sorloth. En ningún momento el encuentro apuntaba a lo que sucedería después: en apenas cinco minutos, el equipo de Xavi marcó dos goles, el segundo de De Jong tras aprovechar un rechace en el área y el primero de Gavi de cabeza, tras un centro preciso de Lamine Yamal, que comenzó su exhibición.

En realidad, la actuación del joven extremo tiene varias lecturas. Porque brilló cuanto tuvo el balón, pero también sufrió mucho porque el lateral que le cubría, Pedraza, es una bala. Qué manera de correr por la banda izquierda. Era Yamal el que le tenía que perseguir durante la primera parte, no al revés. Porque el Villarreal tuvo una reacción extraordinaria al palo que supuso verse con un 0-2 cuando estaba haciendo las cosas muy bien. No tardó en recomponerse y en volver a ser mejor que un oponente que no lo tenía claro. No atacaba bien y defendía mal, y no tardó en pagarlo. El primer gol fue en un córner cabeceado por Foyth de forma espectacular y el segundo lo remató Sorloth tras una jugada colectiva en la que Gerard Moreno encontró a Pedraza y éste regaló el gol al noruego.

El Villarreal parecía que había hecho lo más difícil, y lo mejoró nada más volver del descanso en otra arrancada del lateral izquierdo, resuelta perfectamente por Baena, con un remate de muchos quilates a la escuadra.

No había encajado el Barcelona ni un gol en las dos primeras jornadas, y en la tercera se encontró con tres y con unas cuantas ocasiones más en contra.

Pero el tiempo de que Yamal lo pasara mal terminó. Xavi no quiso quitar al chaval, pese a que el peligro de los castellonenses estaba llegando por su lado, y en cuando su equipo se hizo con la pelota y con el mando, la película cambió. El juego de pases no era suficiente para superar líneas, y ahí es donde Yamal intervino con su electricidad. Le llagaban balones claros y él en lugar de pasar atrás, retó a los defensas sin dudarlo. Comenzó la amenaza con un remate espectacular al larguero y con varias virguerías. Xavi arriesgó moviendo el banquillo y Ferran Torres logró el empate casi nada más salir, por una cuestión de fe, después de rematar primero e ir a buscar la pelota que había sido rechazada por la defensa para a la segunda mandarla para adentro.

Pero el encuentro pasaba por las botas de Yamal, que en la siguiente acción volvió a la carga y tiró a puerta para encontrarse con la parada de Jorgensen, que hizo lo que pudo y eso fue mandar el balón al poste. El rebote ya no lo pudo controlar, y fue directamente a los pies de Lewandowski para que el polaco se anotara el tanto del triunfo y calmara un poco su desesperación. Trabaja bien, pero si no marca le falta algo. La segunda parte fue muy dominada por el Barcelona, que antes de marcar ya había tenido varias oportunidades claras más. El Villarreal no encontró esta vez respuestas y vio cómo la historia se repetía: no gana al Barça en casa desde 2007.

3- Villarreal: Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Parejo (Brereton, min 86), Terrats (Comesaña, min 70), Capoue (Denis Suárez, min 70); Baena (Morales, min 77), Gerard (Akhomach, min70) y Sorloth.

4-Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen (Eric García, min 46), Marcos Alonso; Oriol Romeu (Ferran, min 63), Gündogan (Fermín, min 86), De Jong; Gavi, Lamine Yamal (Ansu Fati, min 77) y Lewandowski.

Goles: 0-1 (min 12): Gavi. 0-2 (min 15): De Jong. 1-2 (min 26): Foyth. 2-2 (min 40): Sorloth. 3-2 (min 50): Baena. 3-3 (min 68): Ferran. 3- 4 (min 71): Lewandowski.

Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Foyth, Terrats, Gabbia, Yamal, Lewandowski y Eric García.