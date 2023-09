La respuesta de Xavi a las novedades en el caso Negreira: "En una semana saldrá otra noticia, en quince días..."

LaLiga no para y Xavi, entrenador del Barcelona, compareció ante los medios tras el empate en Mallorca y como previa del duelo contra el Sevilla. Además, en una mañana en la que saltó la noticia de que el equipo azulgrana es imputado por cohecho en el caso Negreira. Estas fueron sus respuestas.

Partido contra el Sevilla

"Tenemos sensaciones de volver a ganar. Es un equipo difícil, el campeón de la Liga Europa, se lo puso difícil al Manchester City en la Supercopa de Europa, un equipo rocoso, fuerte físicamente, que tiene las cosas claras desde que llegó Mendilibar, lo está haciendo muy bien, juego directo, juego por la banda, centros, muy vertical... Es un partido muy difícil".

Protección a Lamine Yamal

"Es por un tema físico, tiene 16 años y en muchos momentos del partido se nota esa edad. El fútbol no es sólo cuando tienes la pelota, también cuando no la tienes, cuando debes seguir al lateral, por eso creo que tenemos que protegerlo en cuanto a minutos, en cuanto a momentos del partido... Por lo demás, es un gran chaval y está feliz. El problema es físico".

Problemas en Mallorca

"Al analizar el partido contra el Mallorca dicen que nos cuesta generar contra una defensa de cinco, pero no estoy de acuerdo. Generar seis ocasiones de gol claras contra el Mallorca en su casa no me parece poco, el problema es defensivo. Y no es apuntar ni al portero ni al central, es al colectivo, es la presión alta, la segunda pelota... Estar más concentrados. Creo que el año pasado lo tuvimos y es necesario recuperarlo para ganar títulos. No se puede personalizar en un jugador los goles encajados".

Partido contra el Sevilla y moral para el Oporto

"Siempre es importante ganar para las buenas vibraciones, sensaciones, pensar que estás haciendo bien la cosas, da moral, pero en esta casa con un empate saltan las alarmas. No hicimos un mal partido en Mallorca, tenemos que tener más calma, menos pérdidas, meter al Mallorca más atrás, hemos analizado lo que sucedió, pero no hicimos un mal partido".

Lamine... Y el ejemplo de Messi

"La gestión de Rijkaard con Leo es un ejemplo. Él [Messi] tuvo lesiones al principio, también porque era muy joven, Hay que ir con cautela con Lamine, tiene 16 años, pero sabemos que nos puede ayudar".

Girona líder

"Aparte de los cedidos, de Pablo [Torre], que participa menos, y Eric [García], que va participando, además con gol el último día, estoy contento. Lo del Girona tiene mucho mérito. Para mí es espectacular. No es sorpresa, llevan muchos años haciendo las cosas muy bien, bajaron a Segunda pero no titubearon, tienen un modelo de juego claro, buscan a un entrenador para jugar con ese modelo, Míchel lo está haciendo espectacular, proyecto a largo plazo, con paciencia, con calma... No es casualidad.

¿Por qué cuesta la transición defensiva?

"Perdemos los duelos individuales, no ganamos el segundo balón, no estamos bien colocados, por atacar antes de tiempo, demasiada pérdida innecesaria... Hay que intentar mejorar en esos aspectos".

Rotaciones

"Entendemos y analizamos el tema físico y primero hay que proteger al futbolista. Las rotaciones son necesarias, estamos viendo las lesiones en toda Europa, y para que todos se sientan integrados... Son súper necesarias, diría".

Tirar más de lejos ante defensas cerradas

"Es una alternativa buena ante estas defensas para que de alguna manera se desajusten y no se metan tan atrás. Tenemos alternativas y esta es una: tirar de lejos. Rafa [Raphinha] es muy bueno y los centrocampistas también tienen que ser valientes para hacerlo".

Resultadismo

"Yo tengo la sensación de que muchas veces no coincido con el análisis de mucha gente, pero es respetable. Yo tengo que analizar de puertas adentro qué pasa, por qué encajamos tanto, por qué no atacamos tan bien. No puedo perder el tiempo en lo que dicen los demás.

Vídeos de Real Madrid televisión sobre los árbitros

"No voy a opinar de Real Madrid televisión. Me parece bien la pregunta, pero ¿qué voy a decir yo de Real Madrid televisión?"

Caso Negreira, Barça imputado por cohecho

"De esto lo mismo. La semana que viene habrá otra noticia de Negreira, y de aquí a quince días habrá otra, y en un mes y medio habrá otra también... Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? cuando os interesa tiráis, sabéis mi opinión. Yo nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos han beneficiado".

¿Por qué el Barça hizo estos pagos? ¿Se lo plantea?

"No, no, no, de verdad. No hago reflexiones de este tipo. Tengo poco tiempo y lo necesito para saber cómo mejorar el equipo".

Un equipo con Sergio Ramos, ¿teme por la integridad física?

"No".

Cómo se gestiona tener un jugador tan joven como Lamine contra rivales que le doblan en edad

"Para el tema táctico, Lamine es un jugador más de la plantilla. Después, cuando hacemos una reunión individual lo tratamos como una persona con 16 años, que está en edad de formación y muy importante. Y Ramos y Navas tiene mucho mérito que jueguen con su edad, demuestra lo animales competitivos que son.

Jugar el viernes

"Hay vídeos y análisis para trabajar el partido, porque son muchos partidos y algunos entrenamientos son de recuperación. Por eso también son importantes las rotaciones".

Raphinha

"Ha tenido la reacción ideal [tras su expulsión la primera jornada] que debe tener un futbolista después del error en Getafe. Es un jugador inteligente. Un poco la misma película que le pasó a Ferran Torres. Se merece jugar y participar. Tiene nuestra confianza para marcar diferencias".