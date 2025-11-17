La RFEF da marcha atrás y desconvoca a Huijsen: no estará en Sevilla

La selección española masculina de fútbol goleó (0-4) a la de Georgia este sábado en el Boris Paichadze National Stadium de Tiflis para rubricar su clasificación virtual al próximo Mundial a falta de la última jornada de mañana contra Turquía, con otro recital de goles y sin encajar: 19-0 en cinco partidos.

Tras el encuentro, el seleccionador se refirió a un descarte que en las horas previas había llamado la atención por tratarse de uno de sus fijos: Dean Huijsen. Luis de la Fuente ofreció una explicación detallada sobre el estado físico del central, que no participó del encuentro por unas ligeras molestias musculares. El técnico afirmó que la decisión de darle descanso fue estrictamente preventiva y quiso subrayar la excelente comunicación con los médicos del Real Madrid.

Dean Huijsen fue descartado para el duelo de España en Tiflis ante Georgia por un problema muscular, una "ligera molestia" según informó el seleccionador Luis de la Fuente, que aseguró que "siempre es prioridad el futbolista, aunque alguno no lo quiera ver ni entender".

"Lo hemos vuelto a demostrar, estamos en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid y hemos creído lo mejor que descansara. Mañana veremos cómo está y valoraremos con nuestros servicios médicos y los del Madrid. No se va a ir nadie mientras que los servicios médicos no indiquen lo contrario. El futbolista está encantadísimo de estar aquí y mañana valoraremos si la ligera molestia que tiene le impide jugar en Sevilla".

Sin embargo, aunque todo parecía indicar que el central viajaría a Sevilla con la selección, la RFEF daba marcha atrás y anunciaba la desconvocatoria del futbolista, que regresa a Madrid.

Huijsen, liberado

"Dean Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento. Como es habitual, y priorizando en todo momento la salud y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al jugador", explicaba anoche la RFEF en un comunicado.

España jugará contra Turquía este martes en La Cartuja (Sevilla) su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, con el billete directo prácticamente en el bolsillo aunque todavía no esté asegurado de forma matemática. Para enviar a España a la repesca, los turcos deberían ganar por una diferencia de siete goles algo que se antoja casi imposible.