Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Georgia - España, en directo hoy: Jornada 5 de la clasificación para el Mundial 2026

La Roja llega como líder del grupo, buscando mantener su racha invicta, mientras que Georgia intentará mejorar su posición en la tabla.

ELCHE (ALICANTE), 11/10/2025.- El delantero de España Ferrán Torres (d) y el defensa de Georgia Giorgi Gocholeishvili, durante el partido de fútbol de la fase de clasificación para el Mundial que se disputa este sábado en el estadio Martínez Valero de Elche. EFE / Pablo Miranzo.
ESPAÑA VS GEORGIAPablo MiranzoAgencia EFE
Creada:
Última actualización:

Georgia - España: jornada 5 de la clasificación europea para el Mundial 2026, en vivo online

Actualizado a las

ONCE DE GEORGIA

Mamardashvili; Gocholeishvili, Lochoshvili, Goglichidze, Mamuchashvili; Mekvabishvili, Tabatadze, Kiteishvili; Davitashvili, Kvaratskhelia y Zivzivadze.

Ferran estrena el 7

Tenemos XI de España

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Álex Baena, Ferran Torres y Oyarzabal.

¡Empezamos!

Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto del Georgia-España que se juega hoy con La Roja como líder indiscutible y con la intensión de mantener su racha invicta.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas