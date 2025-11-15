Directo
Georgia - España, en directo hoy: Jornada 5 de la clasificación para el Mundial 2026
La Roja llega como líder del grupo, buscando mantener su racha invicta, mientras que Georgia intentará mejorar su posición en la tabla.
Georgia - España: jornada 5 de la clasificación europea para el Mundial 2026, en vivo online
ONCE DE GEORGIA
Mamardashvili; Gocholeishvili, Lochoshvili, Goglichidze, Mamuchashvili; Mekvabishvili, Tabatadze, Kiteishvili; Davitashvili, Kvaratskhelia y Zivzivadze.
Ferran estrena el 7
Tenemos XI de España
Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Álex Baena, Ferran Torres y Oyarzabal.
¡Empezamos!
Bienvenidos y bienvenidas a este minuto a minuto del Georgia-España que se juega hoy con La Roja como líder indiscutible y con la intensión de mantener su racha invicta.
