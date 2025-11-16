De la Fuente elogia al Real Madrid para enviar un claro mensaje al Barça

La selección española masculina de fútbol goleó (0-4) a la de Georgia este sábado en el Boris Paichadze National Stadium de Tiflis para rubricar su clasificación virtual al próximo Mundial a falta de la última jornada del próximo martes contra Turquía, con otro recital de goles y sin encajar: 19-0 en cinco partidos.

Tras el encuentro, el seleccionador se refirió a un descarte que por la mañana había llamado la atención por tratarse de uno de sus fijos: Dean Huijsen. Luis de la Fuente ofreció una explicación detallada sobre el estado físico del central, que no participó del encuentro por unas ligeras molestias musculares. El técnico afirmó que la decisión de darle descanso fue estrictamente preventiva y quiso subrayar la excelente comunicación con los médicos del Real Madrid.

Dean Huijsen fue descartado para el duelo de España en Tiflis ante Georgia por un problema muscular, una "ligera molestia" según informó el seleccionador Luis de la Fuente, que aseguró que "siempre es prioridad el futbolista, aunque alguno no lo quiera ver ni entender".

En perfecta comunicación

"Lo hemos vuelto a demostrar, estamos en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid y hemos creído lo mejor que descansara. Mañana veremos cómo está y valoraremos con nuestros servicios médicos y los del Madrid. No se va a ir nadie mientras que los servicios médicos no indiquen lo contrario. El futbolista está encantadísimo de estar aquí y mañana valoraremos si la ligera molestia que tiene le impide jugar en Sevilla".

Sus declaraciones no han pasado desapercibidas y muchos han visto en sus palabras un claro mensaje al FC Barcelona la guerra abierta por la desconvocatoria de Lamine Yamal.

La guerra por Lamine

El atacante del FC Barcelona fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia sin que los servicios médicos de la Selección fuesen informados previamente, lo que generó malestar en la RFEF y reavivó tensiones recientes entre ambas partes. En su comunicado,la Federación expresó su “sorpresa y malestar” al conocer que Yamal había sido tratado la mañana del lunes sin aviso previo.

"Hay procedimientos que suceden al margen de la Federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tienes noticias ni conoces ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido", criticó entonces el seleccionador.

"Se nos tenía que haber comunicado que se le iba a hacer ese tratamiento antes, no después", lamentó el seleccionador que ahora ha querido poner en valor la actitud del Real Madrid.