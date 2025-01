La Liga recurrirá ante los tribunales ordinarios la cautelar a Dani Olmo

Después de que varios clubes de Primera hayan lanzado ya comunicados mostrando su indignación y disconformidad por la decisión del CSD de conceder la cautelar al Barcelona para que pueda inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor como jugadores de la primera plantilla, ahora es la propia Liga la que ha decidido dar un paso más y ha pasado de la nota de prensa que emitió nada más conocerse la decisión, a ir a la «guerra» judicial en un asunto en el que desde la patronal tienen claro que vulnera la Ley del Deporte y que pone en peligro las reglas control económico que deben cumplir todos los equipos de Primera y Segunda División.

Desde el Gobierno se insiste en que se trata de una medida provisional para evitar perjuicios mayores e irreparable a los futbolistas, pero Javier Tebas no va a esperar más y tiene previsto presentar un recurso ante la justicia ordinaria para que la cautelarísima quede sin efecto y los futbolistas vuelvan a estar desinscritos como sucedió a partir del 2 de enero, fecha en la que se terminó el plazo dado al conjunto azulgrana para presentar las garantías económicas suficientes para entrar en la regla 1:1 y poder mantener la ficha de estos dos futbolistas.

En la Liga y la Federación sorprendió que el CSD pusiera en duda la autoridad de estas dos instituciones para conceder licencias a los futbolistas para participar en sus competiciones y consideran que esta decisión, sin precedentes, no está acorde ni a la Ley del Deporte ni a los reglamentos de Liga y Real Federación Española de Fútbol. La mayoría de clubes considera que no se han respetado las normas y que la justicia no es igual para todos, de ahí que la Liga haya decidido acudir a los tribunales para que se dé marcha atrás a esta decisión.