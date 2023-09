Semana clave para la selección femenina: ¿Qué pasa si las futbolistas son convocadas y se niegan a ir?

La dimisión de Luis Rubiales es el punto de partida de una semana crítica para la selección española de fútbol, que afronta, con la renuncia aún vigente de las jugadoras de la absoluta, la presentación de Montsé Tomé y su primera lista. Aunque en un principio la seleccionadora iba a ser presentada este miércoles finalmente ambas cosas se producirán de manera conjunta el próximo viernes, según ha anunciado Rafael del Amo, responsable del fútbol femenino de la RFEF.

Todas las internacionales que ganaron el Mundial con España, así como otras muchas jugadoras seleccionables, renunciaron en bloque tras el bochornoso comportamiento de Luis Rubiales, beso a Jenni Hermoso incluido, y está por ver si regresan a tiempo para el estreno de España en la Nations League aunque desde la RFEF se muestran optimistas. Así lo asegura Del Amo que ha afirmado que el viernes van a estar en la convocatoria de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, las jugadoras que en este momento siguen sin ser seleccionables. Además, ha explicado que la relación entre la entrenadora y las futbolistas es buena y que ve con optimismo la vuelta de las que renunciaron al Mundial. Del Amo también afirmó en una entrevista en El Partidazo de Cope que el contrato de la seleccionadora es anual y que fue él quien "le eligió" para tomar las riendas del banquillo español.

Una reunión clave

Pero lo cierto es que a tres días para la convocatoria, se desconoce si las campeonas del mundo estarán disponibles en la primera ventana de la Roja en la Nations League, donde está en juego, entre otras cosas, dos billetes para los Juegos de París 2024. En este escenario, una de las claves es la reunión de los integrantes del cuerpo técnico de la selección, que un día después que las jugadoras, y tras la suspensión de Rubiales por parte de la FIFA, anunciaron en parte su renuncia al puesto. Así, la reunión de este martes, ya sin Rubiales ni Vilda en la foto, será el primer paso para la normalización de la situación dentro de la RFEF.

Asimismo, según adelanta RTVE, se espera también un contacto telemático este martes entre los responsables federativos, el cuerpo técnico y las jugadoras de la selección; y no se descarta después una reunión presencial.

De hecho, muchas se mostraron críticas con el nombramiento de la nueva seleccionadora y advirtieron de que no era suficiente para propiciar su vuelta. No en vano, una de las exigencias de las jugadoras era actuar contra todos los que aplaudieron a Rubiales y Tomé lo hizo. Una de las más críticas ha sido Vero Boquete, que en la revista alemana Der Spiegel ha puesto en duda la elección de Montsé Tomé como nueva seleccionadora: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se envía ahora es que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".

Olga Carmona también se refería anoche en "El Hormiguero" a la próxima lisa y, de nuevo, todo quedaba en el aire. “Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente y entre nosotras tenemos que hablar para ver qué pasa”, avanzó. “¿Pero qué cosas concretas creéis que tienen que cambiar en la federación?”, insistió el conductor del programa.

“Lo que queremos lo acabamos de ver con un ejemplo. Acabamos de ser campeonas del mundo y lo que queremos es seguir esa línea de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Queremos que se nos den las condiciones. En este mundial creo que las hemos tenido. La federación se ha volcado y creo que eso también ha ayudado a conseguir lo que hemos conseguido. Así que seguir esa línea de mejoras para seguir al máximo nivel”, argumentó la jugadora, que habló también de la huelga decretada por las futbolistas de la Liga Femenina para las dos primeras jornadas de esta nueva temporada tras fracasar las negociaciones del nuevo convenio. "Lo que estamos demandando es que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Yo tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, que es un club que está volcado en este caso con su sección femenina y desde el momento uno me he sentido que me han tratado como una profesional. Lo que queremos es solidarizarnos con esos equipos que no tienen esa suerte de tener unas condiciones mínimas de poder dedicarse solo y exclusivamente al fútbol. Ojalá se consigan”, sentenció.

Otra de las dudas es si Jenni Hermoso estará en la convocatoria ya que desde la RFEF no han podido ponerse en contacto con ella por la orden de alejamiento decretada por la FIFA.

Desde la Federación aseguran haber hablado con las capitanas de antes y de ahora y se muestran confiados de poder limar asperezas por las futbolistas y que estén a disposición de la nueva seleccionadora. Pero ¿Qué ocurriría que se negaran a ir?

Aunque Del Amo no se plantea este escenario reconoce que la RFEF se vería obligada a aplicar el reglamento que acarrearía graves consecuencias para las futbolistas.

Una obligación legal

Según las normas de la FIFA y la propia ley del deporte un futbolista no tiene derecho a negarse a asistir a a las convocatorias de las selección nacional. Estos son dos motivos por los que el deportista no puede “renunciar”:

-Nadie tiene “derecho” a jugar en la selección española, por ende es imposible renunciar a un derecho que no se tiene. De tal manera que es la Federación a quién le corresponde convocar a un deportista, y no al deportista postularse si acudir o no.

-Para el segundo motivo, debemos acudir al artículo 47 de la Ley del deporte 10/1990, que recoge lo siguiente:

“Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas.”

Como obligación legal que es, la propia Ley del Deporte recoge en su artículo 76 punto f, que la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales se considera “una infracción muy grave” e incluye más específicamente en el artículo 79, un sistema de sanciones que pueden llegar desde sanciones de carácter económico hasta incluso la inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o definitivo.

Por tanto, queda claro que la asistencia y participación del deportista profesional en la selección nacional española es una obligación legal.

Multas de hasta 30.000 euros y pérdida de licencia

El código disciplinario de la Federación Española de fútbol también lo deja meridianamente claro. Esto es lo que dice el Artículo 65 sobre la inasistencia a las selecciones nacionales:

1. Los/as futbolistas que de forma no justificada no asistan o abandonen las convocatorias de las Selecciones Nacionales, entendiéndose aquéllas referidas a entrenamientos, concentraciones, o celebración efectiva de partidos o competiciones, serán sancionados/as con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones:

- Inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años. Es decir, no acudir a una llamada de la selección está tipificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación, lo que impediría a las afectadas jugar con sus equipos durante el tiempo que durara el castigo.

- Privación de licencia, con carácter definitivo; tal clase de sanción sólo podrá imponerse de modo excepcional por la reincidencia en infracciones muy graves.