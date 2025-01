El gesto de Piqué a Casillas tras la final de la Supercopa que enfada al madridismo

El FC Barcelona venció este domingo por un contundente 2-5 al Real Madrid para levantar la Supercopa de España 2025, que se disputó en Yeda (Arabia Saudí), gracias a una excelsa primera mitad en la que barrió al conjunto madridista y ya obtuvo una ventaja imposible para los blancos, que jugaron con uno más casi toda la segunda parte por la expulsión del portero Wojciech Szczesny.

El conjunto azulgrana conquistaba así su 5ª Supercopa de España con una exhibición ante su eterno rival, que sale muy tocado de esta final, mostrando evidentes desconexiones y errores defensivos que condenaron sus opciones en una primera parte extraordinaria del Barça, que se fue 1-4 a los vestuarios por los tantos de Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski y Alejandro Balde, y Kylian Mbappé, el mejor de los blancos. En la segunda parte, una expulsión de Wojciech Szczesny obligó a los azulgranas a bajar el pie del acelerador cuando ya iba 1-5, gracias a otro gol de Raphinha. Pero el Real Madrid, que pierde el segundo Clásico del curso -con 9 goles en contra-, nunca dio sensación de apretar a su rival, con un planteamiento totalmente inofensivo. El triunfo da alas a un Barça que venía con más dudas, mientras el Real Madrid se despide del deseado septete y regresa a España con incertidumbre.

Una goleada que no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado un sin fin de reacciones. Uno de los que no tardó en reaccionar fue Gerard Piqué que no dudó en burlarse de Iker Casillas.

El momento se produjo cuando los dos ex jugadores se encontraron en la gran final de la Kings Worlds Cup Nations, en la que Brasil y Colombia se disputaron el título del torneo que acabó con victoria carioca.

De inmediato Piqué hace el número 5 con la mano, por los 5 goles que el Barcelona le anotó al Real Madrid. Con la retranca que le caracteriza, el ex jugador culé se dirigió directamente a Iker Casillas, quien se encontraba realizando una videollamada con su teléfono.

Los perfiles oficiales de la Kings League compartieron este divertido momento entre ambos ex futbolistas. Piqué se acercó hasta el lugar donde se encontraba Casillas y allí realizó su ya tradicional gesto en la cara del exportero campeón del mundo. Iker reaccionó con deportividad pero trató de retirar la mano de su excompañero se Selección en varias ocasiones.

El gesto de Piqué corrió como la pólvora en redes sociales donde muchos usuarios rememoraron aquella noche de noviembre del 2009 cuando en el Camp Nou hizo la famosa seña de la 'manita' tras el 5-0 del Barça de Pep Guardiola sobre el Real Madrid de José Mourinho.