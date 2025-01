La llamativa frase de Florentino Pérez a Modric en la entrega de medallas de la Supercopa

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este domingo que no se queda "con nada" de la derrota por 2-5 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2025, un resultado que les deja "tristes" y "decepcionados" y les obliga a "olvidarse y mirar adelante".

"No me quedo con nada. Sí con el partido que ha jugado Mbappé. Ha sido un muy buen partido para él. Ha hecho una muy buena jugada, ha marcado gol. Pero el resto, hay que olvidarse y mirar adelante", expresó el italiano en rueda de prensa tras la final de la Supercopa de España.

La dura derrota les deja "muy tristes, muy decepcionados". "La tristeza es nuestra, es la tristeza de nuestra afición. Esto lo sentimos mucho, pero tenemos que mirar hacia delante, porque no hay otra. Mirar adelante, preparar bien el próximo partido y recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este", dijo.

"Tenemos que mirar la realidad. La realidad ha sido esta. No hemos defendido bien ni en campo contrario para intentar presionar arriba ni con el bloque bajo. No hemos sido capaces de trabajar bien a nivel colectivo ni a nivel individual, porque hemos perdido muchos duelos", analizó sobre el encuentro.

Aunque no quiso personalizar en nadie "No tengo que nombrar a nadie. Cuando hablo de equipo, hablo de un equipo total. No hemos defendido bien atrás. En el medio, el equipo no estaba compacto. Tenemos que volver a defender mejor", advirtió.

"El partido no ha sido bueno desde el primer minuto hasta el último, incluido el hecho de que nos hemos quedado con uno más. No hemos sido capaces de buscar soluciones. Estoy dolido y triste por el partido en completo", lamentó, insistiendo en el aspecto defensivo. "Hay que defender bien para ganar este partido. Hemos defendido mal. El Barcelona ha merecido ganar. Ha defendido mejor que nosotros", concluyó.

A partir de ahora, la perspectiva de la temporada cambia para los equipos, aunque el Real Madrid tiene ventaja en LaLiga y eso le da cierta confianza, pese al resultado en Arabia Saudí. Por ahí iban las palabras de Florentino Pérez a Modric en la entrega de medallas: "Alguna vez tenemos que perder una final", ha dicho consolando al capitán del equipo.

Ahora, Ancelotti tiene que recomponer la moral y el sistema defensivo, que ha demostrado que no es fiable. Le faltan jugadores más contundentes y fiables en los partidos decisivos. Pero en una cosa tiene razón Florentino Pérez: si había que perder una final, mejor esta; porque a la temporada aún le falta lo mejor por disputar.