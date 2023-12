La sincera respuesta de Ancelotti sobre Jon Rahm y el dinero que dará que hablar

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló antes del encuentro de LaLiga contra el Real Betis. En su rueda de prensa previa al partido, Ancelotti abordó, entre otras cosas, el asunto de la portería: "Kepa ha vuelto y se ha entrenado bien. Tenemos dos porteros de confianza y mañana elegiré a uno de los dos. Hay competencia en la portería porque Lunin lo ha hecho muy bien. Tomaré mañana la decisión y para los próximos partidos", ha dicho. "Los partidos de Lunin han sido buenos. Merece que le tenga en cuenta para jugar. No ha cambiado nada con Kepa. Puede ser que rote algo en la portería en las próximas semanas, puede ser".

El Real Madrid se enfrenta a Isco: "Está jugando muy bien. Ha vuelto a su nivel y estoy muy contento. Aporta algo al fútbol y ha aportado. Es uno de los jugadores que tenemos que controlar porque lo está haciendo muy bien"

Dice Ancelotti que el equipo está más que preparado:"Hemos tenido tiempo para preparar el partido de la mejor manera. Hemos tenido días libres y hemos tratado de prepararlo bien haciendo trabajo físico y táctico. Esto es lo que un equipo necesita. A veces una semana de trabajo sin partidos viene bien. El equipo respira y puede jugar a un nivel más alto".

Como no podía ser de otra manera, le han preguntado qué haría si le llega una oferta de Arabia como la que ha recibido Jon Rahm: "No me han llamado, yo vivo el presente, que es muy bonito. Tengo otros objetivos e ideas, nunca he pensado en el dinero, crecí en una familia en la que el dinero no era importante. Tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien, aquí me encuentro bien y ojalá me siga encontrando bien aquí".

Aunque ha sido sincero: "Por 500 millones me iría a pie, no necesito vuelo. Iría andando... Es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todos".