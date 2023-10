Ancelotti defiende a Kepa: "Nadie es perfecto, ni siquiera yo que soy muy guapo"

Valverde miró al marcador del Diego Armando Maradona en los últimos minutos y no vio su nombre entre los goleadores del Real Madrid. Estaban Vinicius, Bellingham y Meret, el portero del Nápoles. La UEFA le dio el tanto en propia puerta al italiano, porque el balón toca en el larguero antes de dar en su espalda y entrar. Más que tocar la madera la reventó, en uno de esos disparos que está patentando desde la temporada pasada. «Me ha dado pena, porque miré el marcador y no ponía Valverde. No pasa nada que no sea mío, lo importante es el triunfo del equipo», decía el uruguayo, que volvió a ser decisivo convirtiendo su llegada al área en tres puntos para los blancos en la Champions. Después de dos partidos, el Madrid lidera el Grupo C con seis puntos y en el campo, el que lidera al grupo es Bellingham, que volvió a dar un recital, sobre todo en la primera mitad. Ya suma 8 goles y 3 asistencias esta temporada: 21 disparos, 400 pases y 35 recuperaciones, porque en Nápoles demostró su inteligencia táctica para robar balones y ser un centrocampista más.

Al lado del Vesubio dio el pase a Vinicius del primer gol y se encargó personalmente del segundo con una jugada llena de regates antes de entrar en el área y chutar. «Bellingham y Vini han hecho un partidazo. En el primero recupera Jude y le da la asistencia y después en el segundo hizo magia. Son grandes jugadores», resumía Valverde como el mejor cronista. «Un partido muy bonito, un ambiente espectacular, muy lindo. El primer tiempo lo tuvimos muy dominado a pesar de que otra vez nos marcaron pronto. Luego con el penalti nos vinimos un poco atrás y la gente apretó», continuaba Valverde, que hablaba de una jugada que pudo ser decisiva, el rigurosísimo penalti que el VAR «obligó» a Turpin a pitar. «No se puede cortar la mano Nacho, no es un penalti muy claro, yo creo que la regla dice que en un rebote no se puede pitar, así que no era penalti para mí», comentaba Ancelotti, sobre un punto de inflexión en el choque, porque con el 2-2 el Nápoles pudo apretar más incluso que tras el 1-0. Volvió a empezar perdiendo el Madrid, pero entonces apareció Bellingham y Vinicius, que ya empieza a recuperar el tono después de su lesión y es un especialista en marcar cuando el Madrid está en problemas en Europa, como enAnfield el día del 2-5.

"Nadie es perfecto"

Ancelotti salió en defensa de Kepa, que tuvo un error en la salida en la jugada del primer gol del partido. "En esa jugada todos lo pudimos hacer mejor", lanzó primero, antes de la pregunta directa sobre los problemas por alto del ex guardameta del Chelsea. "Cada jugador tiene sus características, creo que Kepa es formidable entre los palos, ha hecho un paradón en la primera parte, obviamente sufre un poco en el balón aéreo, no mide nos metros y es normal. Nadie es perfecto. Yo soy muy guapo y no soy perfecto", decía Ancelotti para cerrar su rueda de prensa con humor y defender a su portero de una manera magistral.