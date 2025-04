La confesión de Messi sobre el Barça que no gustará a los culés: "Quise, pero no se pudo..."

Messi, que ahora tiene 37 años, dejó el Barcelona en 2021 después de que los problemas financieros del club hicieran imposible la renovación de su contrato y lo hizo con la decepción de ser incluso acusado de ser el gran problema del club.

A pesar de la amarga salida, el amor de la leyenda argentina por el Barça nunca se ha desvanecido. "Los echo mucho de menos a todos. Espero que podamos volver a vernos pronto y que se sientan orgullosos de formar parte del mejor club del mundo", afirmó en una entrevista el pasado mes de diciembre.

La relación de Messi con el Presidente del Barça, Joan Laporta, ha tenido muchas idas y venidas hasta el punto de pasar de una “ruptura total” a una “deuda moral” de obligado cumplimiento para el presidente culé. El presidente del Barça prometió traer a Messi de vuelta a Barcelona pero no cumplió y no precisamente por la negativa de "La Pulga".

"Nuevamente no se pudo"

Ahora, el argentino ha confesado que tras su paso por el Paris Saint-Germain tuvo "la sensación de poder volver a Barcelona", donde "siempre" quiso estar, "pero nuevamente no se pudo" y eligió el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense en una "decisión familiar".

El astro argentino terminó contrato con el PSG en junio de 2023, un momento en el que probó suerte e intentó volver al FC Barcelona sin fortuna y acabó recalando en el Inter Miami: "Tuve la intención de poder volver a Barcelona, y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después fue una decisión familiar. El hecho de haber ganado el Mundial también hizo mucho. Tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa. No se me pasaba por la cabeza. Fue una decisión familiar vivir en los Estados Unidos y disputar esta liga en un club que está creciendo y tiene ilusiones de hacer cosas grandes", dijo.

Elogios a Lamine

En entrevista para "Simplemente Fútbol", la estrella de Inter Miami también elogió a Lamine Yamal.elogió.

"Está en un proceso de crecimiento también, y va a crecer todavía aún más como jugador, va a ir agregando cosas a su juego, como inicié yo, él también inició por derecha, quizás en unos años termine jugando de otra manera también. Pero no hay duda que tiene unas condiciones bárbaras y que hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo", concluyó.