Messi se venga de Laporta al anunciar su rechazo al Barça: "Se han dicho muchas mentiras"

Se acabó el suspense, ni volverá al Barcelona ni formará parte de la revolución que Arabia Saudí esta montando con la inyección millonaria para llevar su Liga al top mundial. El futuro de Leo Messi está en el Inter de Miami y en la Liga Estadounidense de Fútbol, tal y como confirmó el propio futbolista en una entrevista conjunta a «Mundo Deportivo» y «Sport».

El argentino explicó las razones por la que no regresa al Barça con unas palabras que sonaron a venganza. La salida de Messi del Barcelona no fue fácil y ahora sus palabras parecen un mensaje más que directo a Joan Laporta. La relación de Messi con el Presidente del Barça, Joan Laporta, ha tenido muchas idas y venidas hasta el punto de pasar de una “ruptura total” a una “deuda moral” de obligado cumplimiento para el presidente culé. Pero finalmente, Messi ha rechazado regresar.

En una entrevista para Mundo Deportivo y Sport, el delantero habló de todo lo que ocurrió desde que abandonó el PSG y las negociaciones a tres bandas en busca de tomar la mejor decisión para su último gran reto en su carrera deportiva. Antes de que desvelara su firma por el Inter de Miami, Leo justificó las razones por las que no aceptó la propuesta del Barça pese a que su deseo era volver.

"Tenía ganas pero después de haber vivido la lo que viví y la salida que tuve, no quería estar en la misma situación y esperar a ver que iba a pasar".

"Se me acusó de ser el problema"

Además, añadió: "De alguna manera no quería que mi futuro esté en manos de otros. Quería tomar mi propia decisión pensando en mi y mi familia. Escuché que decían que estaba todo hecho para mi vuelta, pero todavía faltaban muchas otras cosas, como que tenían que vender o bajar sueldos, y yo no quería tener nada que ver con eso".

Messi no escatimó en reproches al FC Barcelona y a su presidente y lamentó que, más de una vez, lo acusaran de ser culpable de los problemas del cuadro español: "Ya estoy cansado. Se han dicho muchas mentiras. Se me había acusado de ser el problema del Barça. Tenía miedo de tener que andar otra vez corriendo como ya me pasó. Me tuve que ir a un hotel mucho tiempo en Paris, con mis hijos yendo al colegio desde la habitación. Si bien me hubiese encantado la vuelta al Barca, no se puede".

También agregó razones personales: "Estoy en un momento que quiero salir del foco, pensar en mi familia, después de dos años que no disfrutaba a nivel familiar. Sacando el Mundial fue una etapa difícil y quiero volver a reencontrarme con el disfrute mío y de mis hijos".