Suecia - España hoy: horario y dónde ver online TV, partido de vuelta de semifinales de la Nations League

Suecia y España se vuelven a ver las caras en la Nations League después del partido de ida, donde la selección nacional femenina venció 4-0 en La Rosaleda en un choque dominado por completo por el conjunto de Sonia Bermúdez.

Ahora, las españolas tendrán que visitar tierras suecas y confirmar su pase a la final. La Roja disputará el encuentro de vuelta en Gotemburgo con una amplía ventaja que tendrá que ratificar si quiere obtener el billete a la gran final de la Nations League.

El 4-0 de la ida resulta un gran colchón para España, que se ve prácticamente en la final. Fue el debut de Sonia Bermúdez, que convenció en su estreno como seleccionadora mostrando una gran versión de la actual campeona del mundo.

Los dobletes de Alexia Putellas y Clàudia Pina hicieron que España llegue en una posición cómoda al partido de hoy. Además, el partido estuvo marcado por el regreso de Jenni Hermoso, que volvió a vestir la camiseta de la Selección entre aplausos.

El gran contratiempo de la Selección Española

Pero no todo iban a ser buenas noticias. La parte negativa del encuentro la dejó Salma Paralluelo, que se tuvo que retirar del terreno de juego tras una lesión de rodilla. Tras las pruebas médicas, la española fue diagnosticada con una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Una lesión que ha provocado su baja en la convocatoria, y en su lugar ha entrado Athenea del Castillo, que estará disponible para el partido de esta tarde. Con la eliminatoria encarrilada, España buscará mantener la ventaja y sellar el pase a la final, donde esperará el ganador del choque entre Alemania y Francia.

España buscará revalidar la corona

En caso de pasar a la final, la Selección absoluta buscará revalidar el título logrado en 2024. Aquel año, España venció a Francia en la final por 2-0, siendo la primera campeona femenina de la Nations League.

Un trofeo que quiere volver a tener en sus vitrinas, y que podría repetir la final del año pasado. Francia se jugará el pase a la gran final, aunque la eliminatoria se encuentra a favor de las alemanas, que lograron ganar por a mínima como locales (1-0).

Horario y dónde ver online TV el Suecia - España, vuelta de las semifinales de la Nations League 2025

El partido que enfrenta a Suecia y España en la vuelta de las semifinales de la UEFA Women´s Nations League tendrá comienzo este martes 28 de octubre a las 19:00 horas en el estadio de Gamla Ullevi.

El encuentro se podrá ver en directo a través de La1 y RTVE Play. Además, toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas estarán en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Suecia - España

Suecia

Falk; Sandberg, Björn, Lundkvist, Ilestedt, Asllani, Olme, Angeldahl, Rolfö, Rytting Kaneryd y Blackstenius.

España

Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Vicky López, Mariona y Claudia Pina.

Árbitra: Ivana Martinčić (Croacia).