Esta es la "carta del miedo" de Tebas que puede llegarte a casa si ves fútbol pirata

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no iba de farol y cumple la amenaza que hizo quienes consumen fútbol ilegal. "El tema es sencillo. El juzgado mercantil de Barcelona ha decretado en un Auto que todas las telecos de este país están obligadas a dar a LaLiga los clientes que contacten a una serie de direcciones IP que Laliga con su equipo antipiratería va a suministrar", explicó el pasado mes de abril y ahora ha dado un paso más.

LaLiga va en serio en lucha contra la pirateria y su último movimiento a pillado por sorpresa a muchos usuarios: solicita 450,16 euros por carta por haber accedido a contenidos de LaLiga sin permiso.

Así lo exlica en "X" el abogado David Maeztu que explica que el organismo que preside Javier Tebas está enviando cartas a distintos usuarios donde se les pide 450,16 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios relacionados con un acceso ilícito a los contenidos. "Parece que las amenazas que se están materializando. veremos, pero es muy preocupante que mediante un auto de febrero se están monitorizando comunicaciones en abril, esto no tiene sentido y sería bueno que se explique como es posible por las operadoras" comienza explicando.

La carta es una conciliación previa. Una exigencia de pago para evitar ir a juicio, donde se pide admitir que "se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de LaLiga"; que se "cese de inmediato y se comprometa a restringir el acceso desde su red a las IP dominios y webs que permiten el acceso ilícito" y que se "abonen los 450,16 euros".

Maeztu ha explicado a Xataka que tienen constancia de al menos tres cartas enviadas por LaLiga a usuarios, los tres de distintas provincias y en todas ellas se solicita la misma cantidad.

Esta acción deriva del auto del juzgado de Barcelona que acabó de un plumazo con la protección de datos al obligar a los operadores a informar a LaLiga de quiénes se conectan a los servidores pirata: dirección IP asignada al usuario, nombre y apellido del titular que contrató el servicio de acceso a Internet, dirección postal de la instalación de la línea y de facturación y documento identificativo (DNI, NIE). De esta forma el consumidor a nivel individual está perfectamente identificado y se puede ir contra él, como demuestran las misivas de Tebas.

¿Cómo localiza LaLiga al infractor?

Cada vez que hacemos una conexión desde nuestro ordenador a una web o aplicación pirata, queda registrada la conexión directamente con el teleoperador de nuestra señal de internet, y se produce una comunicación entre el servidor 'pirata' y nuestro dispositivo, según explicó en el Partidazo de Cope el experto Juan Carlos Fernández. Durante ese tiempo de conexión, se está compartiendo una información a la que la teleoperadora tiene acceso. Cada vez que los usuarios hacen una conexión pueden contar el tiempo que estás conectado a ese servicio. Se puede, por lo tanto, contar el tiempo que dura el acceso, saber el origen de esa señal y los datos de quien tiene contratado el servicio de internet.

Es muy fácil localizar los dispositivos porque el IP es único. Cada dispositivo o router tiene un IP asignado, y cada vez que se conecta a un servidor pirata, queda registrado.

¿Qué multas aplicarán a los espectadores del fútbol pirata en España?

Un sentencia de junio de 2023 condenó a pagar 720 euros de multa por un delito leve relativo al mercado y a los consumidores a un hombre que había retransmitido en las televisiones de sus 3 bares de manera continuada distintos partidos de fútbol cuyos derechos de explotación ostentaba en exclusiva La Liga, sin autorización de ésta ni de sus cesionarios. Pero ahora, las sanciones podrían ser mucho más elevadas.

En España, los espectadores que opten por ver fútbol pirata podrían enfrentarse a cuantiosas multas económicas aunque de momento solo se están solicitando daños y perjuicios ."No es una multa pero va a ser es una reclamación de daños y perjuicios. Nosotros reclamaremos y requeriremos a estos clientes que no continúen haciéndolo porque si no se les reclamará daños y perjuicios por medio de los tribunales", explicó el presidente de LaLiga el pasado mes de abril.

Aunque no existe aún una norma clara en España, esta práctica ya se lleva a cabo en otros países europeos como Italia, donde las sanciones por estas infracciones pueden alcanzar hasta los 5.000 euros.