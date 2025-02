Tebas no se muerde la lengua y dispara contra Ancelotti: "Tranquilo Carlo, la competición..."

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado en rueda de prensa que "nadie" en el club ha "perdido la cabeza", como afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, después de que la entidad blanca pidiese reformar el sistema arbitral, y ha criticado que el resto de equipos estén "en contra" de modificarlo cuando sostienen habitualmente que este "favorece al Real Madrid", además de destacar la importancia del derbi de este sábado ante el Atlético de Madrid, que se presume "igualado y competido".

Más Noticias Polémica El Atlético sigue calentando el derbi con sus mensajes contra el Real Madrid: ahora los periodistas

"Tebas puede estar tranquilo"

"Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Hemos pedido una explicación de lo que ha pasado para intentar mejorar las cosas, para cambiar un sistema con el que, por lo que oigo, nadie está contento; nosotros no estamos contentos en un sentido, todos los demás no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto, esto me sorprende un poco. Tebas puede quedarse tranquilo, nadie de nosotros ha perdido la cabeza", declaró en rueda de prensa. En este sentido, confirmó que todavía no han recibido los audios solicitados de la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé. "No los hemos recibido todavía. Por qué no los quieren dar, no lo sé, tienes que preguntárselo a ellos", dijo. "Solo hemos pedido audios. Algunas veces los han sacado, otras veces no. No creo que hayamos pedido algo de secreto. Es una jugada y queremos saber cómo han manejado esa jugada, nada más, nada de perverso", añadió.

Unas declaraciones ante las que el presidente de LaLiga ha vuelto a estallar en Twitter como casi siempre que se trata del algún asunto vinculado al Real Madrid.

Minutos después de la rueda de prensa del técnico blanco llegaba la respuesta de Javier Tebas que no se ha mordido la lengua a la hora de contraatacar. "Carlo, quédate tranquilo… La competición española no está adulterada, y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exigiéndolas", ha comenzado afirmado en un mensaje en "X".

"Eso sí, curioso que el @realmadrid, tan preocupado ahora, formara parte de la Junta Directiva de la RFEF hasta noviembre de 2023… y no dijera ni "mu". Para entonces, ya habían pasado meses desde que se conoció el caso "Negreira", pero mientras tanto, Real Madrid TV seguía deleitándonos con sus vídeos tan "objetivos" sobre los árbitros", continúa diciendo el mandatario del LaLiga.

¿Por qué ninguna propuesta ni en la @Rfef ni en @LaLiga? Ya la excusa del cambio de modelo de propiedad y la supuesta "expropiación" de LaLiga no se la cree ni el "tato". ¿No será esta una nueva excusa? Porque ya hemos visto esta teoría a algún portaCoz", sentencia Tebas.

Unas declaraciones que echan más leña al fuego a un derbi que llega ya bastante calentito.