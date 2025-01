Todas las opciones del Real Madrid en la Champions League: repesca, posibles rivales, sorteo...

Decía Ancelotti después del triunfo ante el Salzburgo que no había mucho que pensar. «Se trata de ganar al Brest y ver cómo nos quedamos en la clasificación», añadía, pero sí que hay muchas cosas que pensar de cara a esa última jornada del próximo miércoles, la superfinal de la fase de liga de la Champions, con todos los partidos a la misma hora y los equipos jugándose su destino inmediato, algunos en la repesca y otros directamente en los octavos de final. El triunfo ante el Salzburgo permite al Real Madrid mantener algunas opciones de meterse entre los ocho primeros y ahorrarse dos partidos. Es verdad que la probabilidad no es muy alta, pero los blancos lo pueden intentar. Para ello necesitarían ganar al Brest y meter todos los goles posibles, aunque quizá esa misión de mejorar el «average» la deberían haber cumplido el miércoles en el Bernabéu, con un rival que no puso muchos problemas después de recibir el primer tanto.

El 5-1 al Salzburgo deja al Madrid con 12 puntos y +5 en el «gol average», dentro de un grupo de cinco equipos que optan a meterse en el «top 8» con 15 puntos, es decir, ganando en la jornada definitiva. Si eso sucede, seguramente solo habrá sitio para uno de ellos y el mejor colocado es el Borussia Dortmund, gracias a su +8 de diferencia de goles. El Bayern, que cayó sorprendentemente ante el Feyenoord, tiene un +6, la Juventus un +4 y Celtic +1.

«Es complicado llegar a los primeros ocho, casi imposible», vaticinaba Ancelotti, que si acaba teniendo razón, deberá fijarse en el siguiente objetivo, que sería acabar entre el 9º y el 16º, que serán cabezas de serie en esa especie de «play in» y jugarán el partido de vuelta de esa eliminatoria extra en su estadio. Una pequeña ventaja que no hay que despreciar. Con un empate en Brest le podría bastar a los madridistas, pero lo ideal sería sacar la calculadora durante ese partido y buscar el triunfo y ver después los goles que hay que marcar para que el camino inmediato sea lo más favorable posible. Porque las combinaciones pueden ser diabólicas a la hora de confeccionar el cuadro definitivo camino de la final de Múnich, con un sorteo de por medio, que va a decidir no muchas cosas, aunque sí algunas e importantes. Este nuevo formato va a emparejar a los dieciséis equipos de la repesca en llaves de cuatro y ahí es el azar el que va a elegir quién juega contra quién y a qué lado del cuadro va cada uno. El 9º y el 10º se van a medir con el 23º o el 24º; el 11º y el 12º, contra el 21º o el 22º; el 13º y el 14º, frente al 19º o el 20º; mientras que el 15º y el 16º lo hará ante el 17º o el 18º.

Ahora mismo el Real Madrid está en el puesto dieciséis, con lo que su rival sería la Juventus (17º) o el Celtic (18º), con la seria amenaza de que si los blancos pasaran esa eliminatoria, su rival en octavos de final sería uno de los primeros clasificados, que van a ser el Liverpool, el único que lo ha ganado todo hasta ahora, y el Barcelona, que perdió en la primera jornada y luego ha hecho pleno. Para evitar ese posible Clásico en octavos, al Real Madrid le interesaría ganar al Brest y meter muchos goles para ir subiendo en esa franja de los nueve primeros, aunque también hay un peligro, porque en ese caso podría encontrarse con City o PSG, por ejemplo, que son los gigantes europeos que más están sufriendo con este nuevo formato y que se encuentran en una posición que no les corresponde. Si están entre los no cabezas de serie de la repesca son la mayor amenaza para los otros nueve y por eso será bueno tener la calculadora en el banquillo durante la última jornada y saber en cada momento si conviene meter o no un gol más y tratar de ir eligiendo rival. Porque con ese nuevo sistema, cada gol cuenta, ya que es el saldo general el que decide el orden de los equipos empatados.

Ancelotti simplifica mucho esa jornada definitiva con su frase de que hay que ganar y esperar, aunque es cierto que va a haber bastante margen de maniobra sobre la marcha. Lo que sí le preocupa al entrenador italiano es que su equipo mejore el equilibrio defensivo, que para él son tres palabras clave: «Es solo un problema de concentración, de sacrificio y de compromiso», explicaba el miércoles por la noche, convencido de que en ataque no tiene problema. «La jugada del quinto gol me ha encantado. Toda la calidad que tenemos arriba es importante, y la disfrutamos, aunque la disfrutaremos más cuando defendamos mejor. Porque los que defienden bien, ganan», sentenciaba.