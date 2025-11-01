Luto
El emotivo mensaje del hijo del hincha israelí del Real Madrid fallecido durante el clásico: una lección de madridismo
Igal Brodkin sufrió un paro cardíaco inmediatamente después de fallar el penalti de Kylian Mbappe y los esfuerzos por reanimarlo no sirvieron de nada.
Durante las últimas horas se ha hecho publica una triste noticia que ocurrió durante el Clásico del pasado domingo entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La Peña Madridista en Israel ha confirmado la trágica muerte de Igal Brodkin, un ferviente seguidor, quien sufrió un paro cardíaco durante la segunda parte del encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona, más concretamente en el momento en el que Kylian Mbappé falló el penalti que hubiera supuesto el 3-1. A pesar de los esfuerzos por reanimarle, no se pudo hacer nada por su vida.
"Madridista Appeal israel el club de fans oficial del Real Madrid en Israel, lamenta profundamente la muerte prematura de Igal Brodkin, quien falleció en el Santiago Bernabéu durante el Clásico el domingo. Yigal, un acérrimo fan del Real Madrid sufrió un paro cardíaco repentino durante el partido. A pesar de los esfuerzos inmediatos de RCP, no pudieron salvarle la vida", afirma l a peña en un comunicado. "Era un seguidor apasionado que llevaba el escudo del Madrid tatuado en el alma. Su ausencia deja un hueco que el tiempo no podrá llenar. Descanse en paz, Hala Madrid".
Un amor tatuado en la piel
Su hijo, Sean también escribió un emotivo mensaje: "Mi padre ha sido un fanático del Real Madrid desde 2009. Transfirió su amor por el club a cada uno de nosotros, toda nuestra familia somos madridistas apasionados. Cada día llevo conmigo un tatuaje del equipo en mi cuerpo como símbolo de nuestro profundo vínculo y admiración. A lo largo de los años, mi padre cumplió un sueño - se llevó a cada uno de sus hijos, incluyendo a mi madre varias veces, a Madrid para ver jugar al Real Madrid. Esos viajes y experiencias estuvieron entre los momentos más felices de su vida. Lamentablemente, durante uno de estos partidos, inmediatamente después de fallar el penalti de Kylian Mbappe, tuvo un paro cardíaco repentino dentro del estadio. A pesar de los esfuerzos inmediatos de reanimación, no pudo ser revivido. Para nuestra familia, el Real Madrid no fue solo un equipo, sino un vínculo compartido, una pasión de toda la vida que nos unió. El Real Madrid fue, y siempre seguirá siendo, parte de quién fue mi padre y quiénes somos".
Desde la peña anuncian que el próximo martes, justo antes de partido contra el Liverpool rendirán un especial homenaje honor a Igal.
