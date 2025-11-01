El emotivo mensaje del hijo del hincha israelí del Real Madrid fallecido durante el clásico: una lección de madridismo

Durante las últimas horas se ha hecho publica una triste noticia que ocurrió durante el Clásico del pasado domingo entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La Peña Madridista en Israel ha confirmado la trágica muerte de Igal Brodkin, un ferviente seguidor, quien sufrió un paro cardíaco durante la segunda parte del encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona, más concretamente en el momento en el que Kylian Mbappé falló el penalti que hubiera supuesto el 3-1. A pesar de los esfuerzos por reanimarle, no se pudo hacer nada por su vida.

"Madridista Appeal israel el club de fans oficial del Real Madrid en Israel, lamenta profundamente la muerte prematura de Igal Brodkin, quien falleció en el Santiago Bernabéu durante el Clásico el domingo. Yigal, un acérrimo fan del Real Madrid sufrió un paro cardíaco repentino durante el partido. A pesar de los esfuerzos inmediatos de RCP, no pudieron salvarle la vida", afirma l a peña en un comunicado. "Era un seguidor apasionado que llevaba el escudo del Madrid tatuado en el alma. Su ausencia deja un hueco que el tiempo no podrá llenar. Descanse en paz, Hala Madrid".

Un amor tatuado en la piel