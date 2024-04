El vengativo mensaje del PSG contra el Barcelona hoy miércoles

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la expulsión de su jugador Ronald Araujo a la media hora del partido Barcelona - PSG con 1-0 en el marcador más el 2-3 de la ida, fue lo que hizo "reventar" la eliminatoria ya que cree que el partido, que terminó 1-4, cambió por completo al tener que jugar diez contra once, algo que ve "imposible" en estos niveles, en un cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Intentaré hablar desde la calma y la reflexión. Jugar hoy a este nivel, jugar diez contra once es prácticamente imposible. Das muchas ventaja al equipo que sigue con uno más. Para mí, es innecesaria la expulsión. Revienta la eliminatoria y ahí se acaba el fútbol y una eliminatoria igualada y bonita", opinó en rueda de prensa.

Para Xavi, su equipo tiró de "orgullo y carácter" para intentar llevar el duelo a la prórroga. "Hemos tenido alguna opción al final, pero es casi imposible. Para mí, la cosa hubiera sido diferente si Ronald va a pararle, a bloquearle, pero es que no es eso, si Ronald se quiere apartar. Da rabia", aseguró, sobre la expulsión del central.

"Con once hemos estado cómodos, dominando, me hubiera gustado jugar 11 contra 11 toda la eliminatoria. Debería ser muy claro y evidente para que un equipo se quedara con uno menos porque así es casi imposible. En la ida, hay una acción de Vitinha que sería la segunda e interpreta el árbitro que no. A eso me refiero", defendió su postura.

Además, lamentó el haber tenido que dedicarse a defender tras la expulsión del uruguayo. "Ha sido difícil, hemos intentado defender, que no es nuestro fuerte y el gol de Dembélé nos hace mucho daño. Hoy no era el día, nos ha salido todo cruz. Es una pena, pero máximo orgullo como entrenador y como 'culer'", se sinceró.

Luis Enrique no pensaba lo mismo: "Seguimos creciendo. Hemos estado soberbios en la presión, los delanteros han hecho un trabajo excepcional, y los medios y la defensa, todos. Hemos podido jugar el partido donde queríamos y la expulsión es obvio que juega un factor importante. Pero creo que sin la expulsión también hubiéramos ganado este partido. El resultado es justo", aseguró en rueda de prensa.

"Me siento contentísimo, mi equipo ha estado en todo momento en el partido. Hemos empezado de manera espectacular, con 12 minutos maravillosos y en la primera acción que llega el Barça, acaba en gol. Mismo sentimiento que en la ida, que no merecíamos perder pero perdimos. Aquí no merecíamos encajar un gol y lo encajamos", añadió.

El PSG era feliz, tanto que esta mañana del miércoles ha devuelto al Barcelona un mensaje en las redes sociales. En él se ve a un globo del Barcelona hundido en el agua. "Son las cinco, París se despierta".

Lo que hacía ese mensaje del PSG era responder a uno del Barcelona de la semana pasada en París, en el que el globo estaba volando cerca de la Torre Eiffel

Está claro que las relaciones entre ambos equipos no son las mejores y las redes sociales no hacen más que confirmarlo