Flick, contundente sobre el supuesto castigo perdonado a Lamine: "¡Es basura!"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este viernes de "basura" ("bullshit" en inglés) las informaciones que aseguran que el director del área de fútbol, Anderson Luis de Souza 'Deco', le presionó para alinear a Lamine Yamal en el partido de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.

En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente al Girona, el técnico alemán ha salido al paso de los rumores que apuntan a que miembros del área deportiva del club pidieron alinear ante el cuadro francés al futbolista de Mataró, que, según dichas informaciones, inicialmente partía como suplente después de haber llegado tarde a la charla previa de ese encuentro.

"Nunca me pedirían nada"

"Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una basura. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirían nada. Es una basura. Si alguien ha dicho esto, miente", ha aseverado.

Asimismo, ha querido dejar claro que mientras rinda en el campo no le importa lo que el jugador haga con su vida privada. "Para mí lo importante es que cuando esté aquí, trabaje duro. Y todo esto es perfecto. Es muy profesional. Sus días libres, es su vida privada y no me meto", sentencia.

La supuesta mediación

La airada respuesta de Flick se produce después de que "El Larguero" asegurara que el comportamiento del futbolista en los últimos meses no está gustando. "Sus acciones fuera del campo pueden estar incomodando a cierto sector del mando barcelonista, que se encuentra en una situación de especial vigilancia con el segundo mejor jugador del mundo" afirmaron.

Dicho medio añadía que había podido confirmar la noticia adelantada por National.cat sobre un posible castigo al futbolista que fue neutralizado por Deco y que ha provocado un gran malestar en el técnico alemán.

El incidente ocurrió antes del partido contra el PSG. Según informó Culémania, Yamal llegó tarde a la activación previa. Para un jugador normal, solo sería un descuido. Para Flick, fue una señal de falta de respeto. El alemán decidió actuar siguiendo su manual de instrucciones. Y la decisión fue retirar al jugador del once titular. Sin embargo, según el programa deportivo de la cadena Ser, Deco desautorizó a Flick e hizo que se replantease la decisión. Finalmente, Lamine Yamal jugó los noventa minutos del partido de la fase liga contra el PSG y terminó resentido de su última lesión.

Una información que ha molestado y mucho al técnico alemán.